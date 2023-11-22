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В Ижевске ввели мораторий на взимание средств за пользование платными парковками

12:26, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ввели мораторий на взимание средств за пользование платными парковками
12:26, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1958
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#платные парковки
Фото: ИА «Сусанин»
1958
0

Мера введена до конца недели.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца недели платные парковки станут бесплатными. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Такая мера связана с обильным снегопадом и невозможностью пока заняться очисткой платных парковочных мест.

«С сегодняшнего дня введён мораторий на взимание платы за платные парковки. Это будет продолжаться до конца недели, пока будет продолжаться снегопад и мы не приведём парковки в надлежащее состояние», — сказал Чистяков.

Напомним, 20 сентября платные парковки делали бесплатными из-за сбоев в работе банка.

12:26, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1958
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#платные парковки