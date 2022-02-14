Школу на улице Кунгурцева в Ижевске строят по BIM-технологиям

Ижевск. Удмуртия. Школу в микрорайоне Столичный в Ижевске строят с помощью современных технологий. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Еще одно учебное заведение на улице Кунгурцева начали возводить в конце 2021 года. На сегодняшний день уже готово свайное поле и скоро будет залит фундамент.

Здание уникально тем, что это первый в Удмуртии объект, спроектированный и строящийся в соответствии с BIM-технологиями (информационным моделированием зданий). Благодаря 3D-моделям специалисты эффективнее спроектировали здание и приступили к строительству.

«Заказчик, подрядчик и прораб могут отследить ход выполнения работ на объекте. В программе уже заложено все — от технических характеристик каждой сваи и кирпича, до планировок и расстановки мебели. Отдельно, по слоям, можно увидеть и проверить разводку коммуникаций, электрики, устройство стен, архитектуру здания и многое другое», — рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Также он отметил, что на этой территории постарались максимально сохранить лес. Изначально в проекте задумывалась вырубка всей растительности, но потом было принято решение сохранить деревья, а спортивный городок вписать в естественный ландшафт.

Само учебное заведение рассчитано на 825 мест и будет иметь 3 этажа. Оно поможет разгрузить близлежащие школы №№ 8, 69, 19, 52.

По плану строительные работы завершат в конце 2022 года.

Напомним, что школу искусств №3 в микрорайоне Столичный в Ижевске также могут достроить в текущем году.