Психолого-педагогические классы откроют еще в пяти школах Удмуртии

Четыре из них появятся в Глазове, а один в школе в Селтах.

Ижевск. Удмуртия. В пяти школах Удмуртии откроют психолого-педагогические классы. Об этом сообщает ректор Глазовского педагогического института Янина Чиговская-Назарова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Четыре из них появятся в Глазове в школах № 1, 4, 12 и гимназии № 6. В психолого-педагогических классах школьники смогут выбрать гуманитарный или технологический профили для своего обучения. Классы создадут при участии Глазовского педагогического института и дадут качественную подготовку для поступления в этот вуз. Проект помогут реализовать не только преподаватели института, но и студенты.

Еще 3 класса по модели «Педагогической проакадемии» откроют в Селтинской школе. Пока в ней работает один педагогический класс.