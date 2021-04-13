Подходит к концу голосование за лучшие работы конкурса «Крылья науки» в Ижевске

Голосование завершится 14 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Осталось два дня до завершения голосования за лучшие детские научно-исследовательские работы в рамках конкурса «Крылья науки – 2021» в Ижевске. Конкурс проводится уже девятый год среди воспитанников детских садов в возрасте от 5 до 8 лет. Юные исследователи совместно с родителями проводят опыты, штудируют энциклопедии, чтобы найти ответы на свои самые необычные вопросы.

Что из этого получилось можно посмотреть на странице конкурса на сайте «Сусанин». Голосование продлится до 14 апреля включительно.

Все финалисты будут награждены дипломами, а также получат подарки от партнеров:

- частный оператора проводного Интернета в России – компания «ЭР-Телеком», известная как бренд «Дом.ru»;

- специализированный застройщик «Строим вместе»;

- ОАО «Милком» - бренд «Топтыжка»;

- сеть фитнес-клубов «Спортивный квартал»;

- многопрофильная клиника «Семейный доктор».

Организаторы конкурса: Управление образования администрации Ижевска, ИМЦ «Альтернатива» при поддержке ИА «Сусанин». Сроки проведения конкурса с 15 февраля по 20 апреля 2021 года.

Партнер конкурса – бренд «Топтыжка»

Медвежонок Топтыжка - надежный товарищ в увлекательных приключениях. Вместе с ребятами он любит творить, придумывать что-то новое и, конечно, лакомиться полезной и вкусной молочной продукцией.

Молоко, молочные коктейли, мороженое и творожные сырки в шоколадной глазури, которые тают во рту, — помогают активно развиваться и расти здоровым. Юные гурманы смогут выбрать из разнообразия вкусов свой любимый.

https://www.instagram.com/toptyzhka.ru/

https://vk.com/moytoptyzhka