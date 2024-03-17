17 марта нарушений на избирательных участках Удмуртии наблюдатели не фиксируют

Ижевск. Удмуртия. В основной день голосования на выборах президента России в Удмуртии жалоб о нарушении избирательного законодательства не зафиксировано. Об этом прессе рассказал секретарь республиканского Избиркома Олег Пырегов в 16:00 воскресенья, 17 марта. Перед брифингом он, следуя православной традиции, попросил прощения у представителей СМИ и сотрудников Ситуационного центра корпуса общественных наблюдателей.

«О том, что всё идёт в нормальном ритме, говорит тот факт, что у нас сегодня жалоб практически нет», — сказал Олег Пырегов.

Он рассказал о таком случае. Мужчина написал жалобу, что на участке у него не проверили — совпадает ли подпись в паспорте с подписью в журнале учёта голосующих.

«Я сразу вспомнил молодость! У меня такая подпись в первом моём паспорте была… Ну, разве это жалоба? Отсутствие жалоб даже радует», — признался Олег Пырегов.

Но при этом много поступает обращений. Собеседник признался, что они вызывают у него удивление — граждане спрашивают, зарегистрированы ли они по соответствующему месту жительства.

Также Олег Пырегов отметил, что 11 районов Удмуртии уже превысили явку на президентских выборах 2018 года: Алнашский, Граховский, Дебёсский, Камбарский, Каракулинский, Кезский, Красногорский, Селтинский, Сюмсинский, Якшур-Бодьинский, Ярский.

В Ижевске картина по явке следующая. Индустриальный район — 49,9%, Ленинский — 46,46%, Октябрьский — 54,3%, Первомайский — 51,5%, Устиновский — 50,9%.

Воткинск показывает явку в 56,16%, Глазов — 58,49%, Можга — 55,46%, Сарапул — 53,4%.

Напомним, общая явка по Удмуртии пока составляет 57,07%.