В Удмуртии активнее всего на выборах президента голосуют жители Селтинского района

Ижевск. Удмуртия. На 10:00 явка на выборы президента России в Удмуртии составила 49,20%. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

Самыми активными районами республики стали – Селтинский (70,62%), Алнашский (69,63%) и Юкаменский (66,04%). Ниже всего явка в Завьяловском (45,34%), Балезинском (52,24%) и Сарапульском (53,72%) районах Удмуртии.

В Воткинске явка составила 49,92%, в Можге – 47,76%, в Глазове – 51,35%, в Сарапуле – 45,92%.

В Ижевске самую низкую явку показывает Ленинский район – 38,59%, а самую высокую – Октябрьский район – 45,70%. В Индустриальном районе столицы проголосовали 42,03% от общего числа избирателей, в Первомайском – 43,57%, в Устиновском районе – 42,80%.