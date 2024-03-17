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В Удмуртии активнее всего на выборах президента голосуют жители Селтинского района

12:20, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии активнее всего на выборах президента голосуют жители Селтинского района
12:20, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1422
0
#Удмуртия\n#голосование\n#выборы президента 2024
Фото: ИА «Сусанин»
1422
0

На 10:00 явка в регионе составила 49,20%.

Ижевск. Удмуртия. На 10:00 явка на выборы президента России в Удмуртии составила 49,20%. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

Самыми активными районами республики стали – Селтинский (70,62%), Алнашский (69,63%) и Юкаменский (66,04%). Ниже всего явка в Завьяловском (45,34%), Балезинском (52,24%) и Сарапульском (53,72%) районах Удмуртии.

В Воткинске явка составила 49,92%, в Можге – 47,76%, в Глазове – 51,35%, в Сарапуле – 45,92%.

В Ижевске самую низкую явку показывает Ленинский район – 38,59%, а самую высокую – Октябрьский район –  45,70%. В Индустриальном районе столицы проголосовали 42,03% от общего числа избирателей, в Первомайском – 43,57%, в Устиновском районе – 42,80%.

12:20, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1422
0
#Удмуртия\n#голосование\n#выборы президента 2024