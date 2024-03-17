17 марта в Удмуртии: основной день голосования на выборах президента России

Ижевск. Удмуртия. Сегодня, 17 марта, в Удмуртии, как и по всей России, последний и основной день голосования на выборах президента России. Избирательные участки будут работать до 20:00.

В первый день выборов — 15 марта — свои голоса отдали глава Удмуртии Александр Бречалов, председатель правительства республики Ярослав Семенов, депутаты Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев, Олег Гарин, Лариса Буранова, главы городов и районов республики и многие другие.

Явка избирателей на конец первого дня голосования составила 29,07%, а на конец второго — 48,01%.

«Сусанин» покажет ход выборов третьего дня, следите за обновлениями в новости.