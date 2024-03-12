Чабишурская сосна Увинского района представит Удмуртию на всероссийском конкурсе

Ува. Удмуртия. Чабишурская сосна из Увинского района Удмуртии будет представлять республику на всероссийском конкурсе «Российское дерево года – 2024» (0+). Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов на своей странице «ВКонтакте».

Сосна стала победителем голосования, запущенного месяц назад в Телеграме и «ВКонтакте». Дерево известно своей более чем 300-летней историей, а также легендой, что у него останавливался на отдых Емельян Пугачёв.

«Нам поступило множество сообщений, в которых жители республики делились эмоциями и воспоминаниями, связанными с этим деревом. Друзья, благодарю за такую яркую поддержку и любовь к нашей природе!», — отметил Денис Удалов.