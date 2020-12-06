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В Глазове откроется первая школа танцев для людей с ограниченными возможностями

10:07, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
В Глазове откроется первая школа танцев для людей с ограниченными возможностями
10:07, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Глазов\n#Удмуртия\n#инвалиды\n#танцы\n#творчество\n#образование\n#культура
Фото: vk.com/studiabroadway
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Основателем является участница ижевской студии «Бродвей инклюзив».

Глазов. Удмуртия. В Глазове откроется первая школа инклюзивного танца. Об этом сообщил глава северной столицы Удмуртии Сергей Коновалов.
«Наслышан про танцоров ижевской инклюзивной студии «Бродвей инклюзив», которые ставят великолепные шоу. И то, что участница студии Александра Шкляева теперь формирует группу в Глазове – это, действительно, большая радость», — отметил глава города.
Школа откроется на базе культурно-спортивного центра «Победа», где имеются элементы доступной среды для инвалидов. Коновалов добавил, что со стороны администрации проекту будет оказана помощь в организации.
Также к делу в будущем могут подключить волонтёров.
Напомним, что ижевская инклюзивная студия танцев «Рекавери» победила в Большом кубке «Inclusive Dance».
10:07, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
389
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#инвалиды\n#танцы\n#творчество\n#образование\n#культура