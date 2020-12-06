В Глазове откроется первая школа танцев для людей с ограниченными возможностями

Основателем является участница ижевской студии «Бродвей инклюзив».

Глазов. Удмуртия. В Глазове откроется первая школа инклюзивного танца. Об этом сообщил глава северной столицы Удмуртии Сергей Коновалов.

«Наслышан про танцоров ижевской инклюзивной студии «Бродвей инклюзив», которые ставят великолепные шоу. И то, что участница студии Александра Шкляева теперь формирует группу в Глазове – это, действительно, большая радость», — отметил глава города.

Школа откроется на базе культурно-спортивного центра «Победа», где имеются элементы доступной среды для инвалидов. Коновалов добавил, что со стороны администрации проекту будет оказана помощь в организации.

Также к делу в будущем могут подключить волонтёров.

Напомним, что ижевская инклюзивная студия танцев «Рекавери» победила в Большом кубке «Inclusive Dance».