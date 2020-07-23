Три выпускника из Удмуртии набрали 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике

Лучшими стали ученики из Ижевска и Глазова.

Ижевск. Удмуртия. Три выпускника из Удмуртии набрали максимальные баллы на ЕГЭ по математике профильного уровня. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики.

Стобалльниками стали ученики гимназии №56 и школы 35 Ижевска, а также выпускник гимназии №8 Глазова.

В 2019 году наивысший балл по профильной математике набрали 4 человека.

Напомним, по русскому языку 100 баллов получили 19 школьников из Удмуртии. На ЕГЭ по информатике, литературе и географии отличились более 20 человек.