Первые стобалльники по ЕГЭ в Удмуртии, крупная кибератака на «Твиттер» и окончание весеннего призыва: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Солнечный четверг начинаем с традиционного обзора интересных событий.

ЕГЭ:

В Удмуртии назвали первых стобалльников по ЕГЭ. Об этом сообщается на странице Государственной итоговой аттестации в Удмуртии.

По географии максимальный балл набрали 3 выпускника из школ №40 Ижевска, №1 Малопургинского района, а также выпускник прошлых лет, прибывший из Санкт-Петербурга.

По литературе 100 баллов получили 12 учеников этого года и 1 – прошлых лет. Лучшими стали ребята из Гуманитарного лицея Ижевска, школы №11, лицея №25, школ №№57, 68, 74, гимназии имени Кузебая Герда, а также Лутохинской школы Киясовского района, Якшур-Бодьинской гимназии, Пудемской школы Ярского района, Воткинского лицея, гимназии №8 Можги, школы №21 Сарапула.

По информатике наивысшие результаты показали 7 человек из лицеев Ижевска №41, №24, №30, №86, двое выпускников из лицея №29, а также один из республиканского лицея-интерната.

16 июля ребята проверят знания по обществознанию и химии.

Помощь:

Спасателям Ижевска на этот раз пришлось помогать кошке. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Ижевска.

Хозяева решили искупать любимца, но при мытье лапка кошки застряла в сливном отверстии ванны. Самостоятельно помочь питомцу хозяева не смогли.

Приехавшие по вызову спасатели демонтировали слив, а затем вынули лапу кошки.

Армия:

В России 16 июля завершился весенний военный призыв. Об этом пишут «Известия».

На фоне сложившейся обстановки из-за коронавируса призыв прошел в срок. На военную службу призвали 135 тыс. молодых людей.

Напомним, ранее сообщалось, что выпускников 2020 года решили в армию не призывать, чтобы дать им возможность сдать ЕГЭ и поступить в вуз.

Твиттер:

Мошенники взломали в Твиттере аккаунты известных личностей. Об этом пишет Интерфакс.

Среди пострадавших – Билл Гейтс, Илон Маск, Барак Обама, Джо Байден, Джефф Безос, компания «Убер», «Apple» и другие.

На их страницах появились посты с предложением удвоить платежи тем, кто в течение получаса переведет биткоины. В итоге на кошелек было переведено 12 биткоинов, то есть более 110 тыс. долларов.

Кибератака стала самой крупной в истории системы безопасности «Твиттер».

Без суда:

Правоохранителям могут разрешить прослушивать звонки и запрашивать детализацию без решения суда. Об этом пишут «Известия».

Согласно внесенному законопроекту, чтобы получить доступ к прослушке или иметь возможность распечатать переписки, понадобится только разрешение руководителя следственного органа.

Правила коснутся лишь тех номер, сведения о которых отсутствуют. Для процедуры необходима жалоба на номер. Все «сим-кары» проверять не будут.