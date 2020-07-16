Первые стобалльники по ЕГЭ в Удмуртии, крупная кибератака на «Твиттер» и окончание весеннего призыва: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Солнечный четверг начинаем с традиционного обзора интересных событий.
ЕГЭ:
В Удмуртии назвали первых стобалльников по ЕГЭ. Об этом сообщается на странице Государственной итоговой аттестации в Удмуртии.
По географии максимальный балл набрали 3 выпускника из школ №40 Ижевска, №1 Малопургинского района, а также выпускник прошлых лет, прибывший из Санкт-Петербурга.
По литературе 100 баллов получили 12 учеников этого года и 1 – прошлых лет. Лучшими стали ребята из Гуманитарного лицея Ижевска, школы №11, лицея №25, школ №№57, 68, 74, гимназии имени Кузебая Герда, а также Лутохинской школы Киясовского района, Якшур-Бодьинской гимназии, Пудемской школы Ярского района, Воткинского лицея, гимназии №8 Можги, школы №21 Сарапула.
По информатике наивысшие результаты показали 7 человек из лицеев Ижевска №41, №24, №30, №86, двое выпускников из лицея №29, а также один из республиканского лицея-интерната.
16 июля ребята проверят знания по обществознанию и химии.
Помощь:
Спасателям Ижевска на этот раз пришлось помогать кошке. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Ижевска.
Хозяева решили искупать любимца, но при мытье лапка кошки застряла в сливном отверстии ванны. Самостоятельно помочь питомцу хозяева не смогли.
Приехавшие по вызову спасатели демонтировали слив, а затем вынули лапу кошки.
Армия:
В России 16 июля завершился весенний военный призыв. Об этом пишут «Известия».
На фоне сложившейся обстановки из-за коронавируса призыв прошел в срок. На военную службу призвали 135 тыс. молодых людей.
Напомним, ранее сообщалось, что выпускников 2020 года решили в армию не призывать, чтобы дать им возможность сдать ЕГЭ и поступить в вуз.
Твиттер:
Мошенники взломали в Твиттере аккаунты известных личностей. Об этом пишет Интерфакс.
Среди пострадавших – Билл Гейтс, Илон Маск, Барак Обама, Джо Байден, Джефф Безос, компания «Убер», «Apple» и другие.
На их страницах появились посты с предложением удвоить платежи тем, кто в течение получаса переведет биткоины. В итоге на кошелек было переведено 12 биткоинов, то есть более 110 тыс. долларов.
Кибератака стала самой крупной в истории системы безопасности «Твиттер».
Без суда:
Правоохранителям могут разрешить прослушивать звонки и запрашивать детализацию без решения суда. Об этом пишут «Известия».
Согласно внесенному законопроекту, чтобы получить доступ к прослушке или иметь возможность распечатать переписки, понадобится только разрешение руководителя следственного органа.
Правила коснутся лишь тех номер, сведения о которых отсутствуют. Для процедуры необходима жалоба на номер. Все «сим-кары» проверять не будут.