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Новые стобалльники по русскому языку в Удмуртии, избиение российских журналистов в США и выход неизданной песни The Rolling Stones: что произошло минувшей ночью

08:01, 23 июля, 2020
Юрий Абашев
Новые стобалльники по русскому языку в Удмуртии, избиение российских журналистов в США и выход неизданной песни The Rolling Stones: что произошло минувшей ночью
08:01, 23 июля, 2020
Юрий Абашев
224
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#Ижевск\n#США\n#музыка\n#ЕГЭ\n#митинг\n#Удмуртия\n#Греция\n#музыканты\n#пожары
Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро. На календаре 23 июля — предпоследний день рабочей недели. Заваривайте кофе за традиционной подборкой новостей.

100 баллов:

Ещё 10 выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Высшую оценку получили три выпускника ижевского лицея № 41, по одному выпускнику из лицея № 14, школы № 30 Ижевска, Игринской школы № 1, Увинской школы № 1, Удугучинской школы Увинского района, Воткинского лицея и Физико-математического лицея Глазова.

Напомним, что в первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку 100 баллов получили 9 выпускников.

Нота протеста:

Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдеп в связи с нападением на съёмочную группу Первого канала. Об этом сообщает RT.

Оператора Вячеслава Архипова, снимавшего попытку поджога протестующими входа в здание суда, полицейские ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили об асфальт. Мужчину повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на смартфон. Стражи порядка напали на неё сзади, забрали телефон, схватили за голову и сорвали шлем.

«По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Эвакуация:

В Греции началась эвакуация пяти населённых пунктов из-за сильных лесных пожаров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стихия бушует в 80 километрах к югу от Афин. Власти страны вынуждены спасать жителей двух деревень, трёх посёлков и постояльцев летнего лагеря.

На борьбу с огнём бросили более 250 пожарных. С воздуха их поддерживают 10 вертолётов и семь самолётов. Ситуация осложняется из-за сильного ветра. За сутки вспыхнуло 57 пожаров, большинство из которых удалось потушить.

Неизданная песня:

Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила неизданную песню 1974 года. Об этом сообщают «Известия».

Песня была записана совместно с группой Led Zeppelin. Называется она Scarlet. В тексте поётся о девушке, к которой питает чувства лирический герой.

«Первоначально записанная в октябре 1974 года, эта песня никогда ранее не публиковалась. В ее записи принял участие легендарный гитарист Джимми Пейдж из Led Zeppelin, а также бас-гитарист Рик Греч из группы Blind Faith», — написал коллектив у себя в Twitter.

08:01, 23 июля, 2020
Юрий Абашев
224
0
#Ижевск\n#США\n#музыка\n#ЕГЭ\n#митинг\n#Удмуртия\n#Греция\n#музыканты\n#пожары

 

 

 


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