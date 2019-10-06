Вода из пищеблока и питьевого фонтанчика в школе Сарапульского района не прошла проверку на безопасность

Суд на 21 день приостановил работу пищеблока и фонтанчика.

Сарапул. Удмуртия. Лишние бактерии нашли в воде из пищеблока и питьевого фонтанчика в Нечкинской школе. Как сообщает пресс-служба Сарапульского районного суда, пробы жидкости взяли в ходе выездной проверки. Анализ показал, что в пробе воды из крана в пищеблоке для приготовления пищи выявлены общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии, что при норме не допускается и не соответствует требованиям СанПиНа.

Учитывая, что нарушения могут привести к возникновению инфекционных заболеваний среди школьников и персонала, суд приостановил работу пищеблока и фонтанчика на 21 день.