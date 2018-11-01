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Три команды из ИжГТУ прошли в полуфинал Чемпионата мира по программированию

16:47, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
16:47, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1919
0
#образование\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#программирование
Фото: pixabay.com
1919
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Следующий этап первенства пройдет 1 и 2 декабря в Санкт-Петербурге.

Екатеринбург. Три команды Ижевского государственного технического университета имени Калашникова стали полуфиналистами Чемпионата мира по программированию среди студентов. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

Основной тур четвертьфинальных соревнований прошел 27 октября в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в Екатерибурге. ИжГТУ представляли четыре команды.

Всего в турнире приняли участие 88 команд, представлявших 35 учебных заведений из 19 городов России.

Полуфинал чемпионата пройдет в Санкт-Петербурге 1 и 2 декабря 2018 года.

Светлана Болотникова

Сразу три команды #ИжГТУ прошли в полуфинал Чемпионата мира по программированию. Основной тур четвертьфинальных соревнований чемпионата мира по...

16:47, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1919
0
#образование\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#программирование

 

 

 


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