Три команды из ИжГТУ прошли в полуфинал Чемпионата мира по программированию

Следующий этап первенства пройдет 1 и 2 декабря в Санкт-Петербурге.
Екатеринбург. Три команды Ижевского государственного технического университета имени Калашникова стали полуфиналистами Чемпионата мира по программированию среди студентов. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.
Основной тур четвертьфинальных соревнований прошел 27 октября в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в Екатерибурге. ИжГТУ представляли четыре команды.
Всего в турнире приняли участие 88 команд, представлявших 35 учебных заведений из 19 городов России.
Полуфинал чемпионата пройдет в Санкт-Петербурге 1 и 2 декабря 2018 года.
Светлана Болотникова
Сразу три команды #ИжГТУ прошли в полуфинал Чемпионата мира по программированию. Основной тур четвертьфинальных соревнований чемпионата мира по...