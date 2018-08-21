Длинная очередь из родителей возникла перед «Кванториумом» в Ижевске, чтобы записать ребенка в секции

На занятия в технопарк очно записалось около 600 человек.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 20 августа, в ижевском «Кванториуме» стартовала запись в кружки и секции. Огромная очередь из родителей выстроилась перед зданием технопарка.

Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» директор учреждения Дмитрий Шевкунов, «Кванториум» сделал все возможное, чтобы избежать такой ситуации.

«Для того, чтобы избежать такой очереди, мы со своей стороны, как учреждение, предприняли все возможное. Регулярно сообщали о том, что запись откроется 20 августа в 10:00 и очно, и через портал-навигатор», - сказал Шевкунов.

Однако это не помогло, и 20 августа возник большой ажиотаж, который, в частности, связан с введением системы персонифицированного допобразования. В первый же день записи свободных мест в «Кванториуме» не осталось. На занятия записалось порядка 600 человек очно, также была электронная запись, цифры по которой пока уточняются.

Дмитрий Шевкунов добавил, что те, кто не смог записать своего ребенка в технопарк, могут попасть в резервный список. В таком случае, если кто-то из детей, например, откажется от посещения занятий или будет отчислен, то на освободившееся место возьмут ребят из списка ожидания. Кроме того, с этого года в «Кванториуме» сократили программу, и теперь набор идет не на весь учебный года, а до января 2019 года. Затем будет набираться вторая волна, куда в первую очередь попадут ребята из резерва.

«Мы сделали некоторый анализ своей работы и сократили время длительности программ, чтобы увеличить количество детей, которых мы можем принять. Условно говоря, мы сейчас не на один год сделали программу, а, например, на 72 часа», - сказал Дмитрий Шевкунов.

Напомним, что в Удмуртии в 2018 году началась реализация пилотного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», который подразумевает внедрение сертификатов дополнительного образования. Выдавать их начали с 1 августа в районных учреждениях допобразования. Также оформить заявление можно в электронном виде на «Портале-навигаторе персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики».