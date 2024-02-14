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Музей Ижевска в 2024 году получит почти 2 млн рублей на новое оборудование

10:00, 14 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Музей Ижевска в 2024 году получит почти 2 млн рублей на новое оборудование
10:00, 14 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#Музей Ижевска\n#оборудование\n#обновления\n#культура
Фото: vk.com/d_a_chistyakov
54
0

Помимо витрин и стеллажей, будет приобретена система ведения учёта, хранения и работы.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году планируется обновить оборудование Музея Ижевска. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

Музей Ижевска работает уже 30 лет. На сегодняшний день он объединяет три пространства: выставочный центр «Галерея», выставочный зал «Пушкинский» и «Музей Ижевска» в Генеральском доме. 

В 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» город получит 1,9 млн рублей на покупку нового оборудования для этих точек. На эти средства планируется приобрести витрины для полного обзора, тумбы, мобильные конструкции-стены, стеллажи и шкафы для хранения экспонатов. 

Также для фондов музея будет куплено компьютерное оборудование и автоматизированная информационная музейная система ведения учета, хранения и работы. Она облегчит труд сотрудников, так как сейчас они всё это делают вручную. 

10:00, 14 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Ижевск\n#Музей Ижевска\n#оборудование\n#обновления\n#культура