Музей Ижевска в 2024 году получит почти 2 млн рублей на новое оборудование

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году планируется обновить оборудование Музея Ижевска. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Музей Ижевска работает уже 30 лет. На сегодняшний день он объединяет три пространства: выставочный центр «Галерея», выставочный зал «Пушкинский» и «Музей Ижевска» в Генеральском доме.

В 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» город получит 1,9 млн рублей на покупку нового оборудования для этих точек. На эти средства планируется приобрести витрины для полного обзора, тумбы, мобильные конструкции-стены, стеллажи и шкафы для хранения экспонатов.

Также для фондов музея будет куплено компьютерное оборудование и автоматизированная информационная музейная система ведения учета, хранения и работы. Она облегчит труд сотрудников, так как сейчас они всё это делают вручную.