В Удмуртии приняли закон о сохранении нематериального культурного наследия

Для учёта будет создан реестр.

Ижевск. Удмуртия. На третьей сессии Госсовета Удмуртии приняли базовый республиканский закон о нематериальном культурном наследии. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Новый документ призван регулировать отношения в области выявления, сохранения, изучения, использования и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов республики. Согласно закону к таким объектам относятся обычаи, формы представления и выражения, знания, навыки и связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами и представляющие историческую и культурную значимость.

Для учёта всего вышеперечисленного создадут специальный реестр.

Заниматься вопросами объектов будет министерство культуры Удмуртии. Работа в этом направлении уже ведётся, а закон позволит её систематизировать.