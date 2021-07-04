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В Удмуртии приняли закон о сохранении нематериального культурного наследия

11:25, 04 июля, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии приняли закон о сохранении нематериального культурного наследия
11:25, 04 июля, 2021
Юрий Абашев
202
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура
Фото: vk.com/folkaikai (театр «Айкай»)
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0

Для учёта будет создан реестр.

Ижевск. Удмуртия. На третьей сессии Госсовета Удмуртии приняли базовый республиканский закон о нематериальном культурном наследии. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Новый документ призван регулировать  отношения в области выявления, сохранения, изучения, использования и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов республики. Согласно закону к таким объектам относятся обычаи, формы представления и выражения, знания, навыки и связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами и представляющие историческую и культурную значимость.

Для учёта всего вышеперечисленного создадут специальный реестр.

Заниматься вопросами объектов будет министерство культуры Удмуртии. Работа в этом направлении уже ведётся, а закон позволит её систематизировать.

11:25, 04 июля, 2021
Юрий Абашев
202
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура