В Воткинске покажут фильм о Петре Чайковском

Мероприятие пройдёт 7 мая, в день рождения композитора.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 7 мая пройдёт премьерный показ фильма о Чайковском. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В этом году вместо традиционного концерта в ДК «Юбилейный» состоится показ фильма о Петре Чайковском. Праздник начнётся с возложения цветов к памятнику композитора, затем охватит три площадки: помимо ДК «Юбилейный», ещё и парк «Времена года» вместе с Музеем-усадьбой Чайковского.

В день рождения известного композитора, 7 мая, большой зал дворца культуры украсят красными ковровыми дорожками, а также приедут создатели фильма — и съёмочная группа, и сами актёры.

Фильм «Чайковский — русский гений» был снят в документально-игровом жанре с участием известных российских актёров. Съёмки проходили как в России, так и за рубежом. Так, часть фильма снималась в Музее-усадьбе композитора. Администрация города отмечает, что музыка к киноленте написана уроженцем Воткинска Максимом Бобковым.