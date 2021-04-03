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Культурный центр «Россия» в Глазове начнут ремонтировать в 2021 году

17:27, 03 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Культурный центр «Россия» в Глазове начнут ремонтировать в 2021 году
17:27, 03 апреля, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Глазов\n#культура
Фото: ИА «Сусанин»
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Пока будут проведены внешние работы, внутренние планируются на 2022-2023 года.

Глазов. Удмуртия. Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов прояснил ситуацию вокруг культурного центра «Россия» в Глазове. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Как сообщил Ярослав Семёнов, здание центра сейчас находится в аварийном состоянии и требует «колоссальных финансовых вложений» для его ремонта. В настоящее время идут переговоры с «Росатомом» об авансировании средств. По соглашению с госкорпорацией, ремонт кровли и фасада, а также благоустройство прилегающей территории планируется уже в этом году. Также в 2021 году завершает проектно-сметную документацию — уже для внутреннего ремонта, который планируется на 2022-2023 годы.

17:27, 03 апреля, 2021
Андрей Бирюков
190
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#культура