Культурный центр «Россия» в Глазове начнут ремонтировать в 2021 году

Пока будут проведены внешние работы, внутренние планируются на 2022-2023 года.

Глазов. Удмуртия. Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов прояснил ситуацию вокруг культурного центра «Россия» в Глазове. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Как сообщил Ярослав Семёнов, здание центра сейчас находится в аварийном состоянии и требует «колоссальных финансовых вложений» для его ремонта. В настоящее время идут переговоры с «Росатомом» об авансировании средств. По соглашению с госкорпорацией, ремонт кровли и фасада, а также благоустройство прилегающей территории планируется уже в этом году. Также в 2021 году завершает проектно-сметную документацию — уже для внутреннего ремонта, который планируется на 2022-2023 годы.