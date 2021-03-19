Социально ориентированные НКО Удмуртии могут получить субсидии на проведение культурных мероприятий

В прошлом году общий размер субсидии составил 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Социально ориентированные некоммерческие организации Удмуртии могут получить господдержку на проведение культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба главы Удмуртской Республики.

Министерство культуры Республики в рамках национального проекта «Культура», объявляет о начале приема и регистрации документов на конкурс на получение субсидии для СОНКО в сфере культуры в 2021 году.

Заявки можно подать в отдел искусств и образования Министерства культуры Удмуртской Республики.

В прошлом году было подано 16 заявок. В число победителей конкурса вошли 7 НКО Удмуртии. Общий размер субсидии на конкурсной основе составил 1 млн рублей.