300 млн рублей необходимо на строительство транспортно-пересадочного узла в Можге

Этот проект объединит железнодорожный и автовокзал.

Можга. Удмуртия. На строительство транспортно-пересадочного узла в Можге потребуется 300 млн рублей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, данный вопрос обсуждался на встрече Александра Бречалова с начальником Горьковской железной дороги Анатолием Лесуном.

Данный проект объединит железнодорожный и автовокзал, превратив их в современный логистический комплекс, удобный для пассажиров.

В данный момент идут проектно-изыскательские работы, в начале осени планируется получить заключение госэкспертизы, после чего начнётся строительство.

Напомним, что ранее уже не раз обсуждался вопрос о строительстве в Можге нового ж/д вокзала.