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300 млн рублей необходимо на строительство транспортно-пересадочного узла в Можге

15:52, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
15:52, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
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#Можга\n#Удмуртия\n#новости\n#вокзал\n#деньги\n#финансы и деньги\n#ремонт
Фото: susanin.news
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Этот проект объединит железнодорожный и автовокзал.

Можга. Удмуртия. На строительство транспортно-пересадочного узла в Можге потребуется 300 млн рублей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, данный вопрос обсуждался на встрече Александра Бречалова с начальником Горьковской железной дороги Анатолием Лесуном.

Данный проект объединит железнодорожный и автовокзал, превратив их в современный логистический комплекс, удобный для пассажиров.

В данный момент идут проектно-изыскательские работы, в начале осени планируется получить заключение госэкспертизы, после чего начнётся строительство.

Напомним, что ранее уже не раз обсуждался вопрос о строительстве в Можге нового ж/д вокзала.

15:52, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
333
0
#Можга\n#Удмуртия\n#новости\n#вокзал\n#деньги\n#финансы и деньги\n#ремонт
МирТесен

 

 

 


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