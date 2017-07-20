Новый железнодорожный вокзал построят в Можге к 2020 году

Этот вопрос обсудили врио главы Удмуртии Александр Бречалов и начальник Горьковской железной дороги – филиала «РЖД» Анатолий Лесун на заседании рабочей группы.

Ижевск. Удмуртия. Проект строительства железнодорожного вокзала в Можге планируют реализовать к 2020 году. Как сообщает пресс-служба главы и правительств Удмуртии, врио руководителя региона Александр Бречалов и начальник Горьковской железной дороги – филиала «РЖД» Анатолий Лесун обсудили этот вопрос на заседании рабочей группы 19 июля.

Вопрос строительства нового вокзала в Можге стоит уже давно. Сегодня пассажиры РЖД пользуются зданием, построенным в 1916 году.

Лесун рассказал, что здесь появится крупный транспортно-пересадочный узел с совмещёнными авто и железнодорожными вокзалами. Он разместится на противоположной стороне от места, где сегодня стоит старое здание вокзала. Также начальник ГЖД добавил, что объект сложный, только проектирование с учётом новых требований градостроительства и прохождения множества экспертиз займёт год.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта составила 530 млн рублей.