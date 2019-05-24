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В Ижевске приступили к реконструкции магистральных теплосетей

13:25, 24 мая, 2019
13:25, 24 мая, 2019
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#бизнес\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#реклама\n#видео\n#Удмуртия\n#УКС\n#жилищно-коммунальное хозяйство
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До 31 августа в городе планируют отремонтировать 37 км квартальных сетей

Ижевск. Удмуртия. Реконструкция магистральных теплосетей началась в Ижевске в преддверии отопительного сезона 2019-2020 года. Крупнейшей площадкой по модернизации сетей стал участок на улице Автозаводской.

Как отметил директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов, в этом году у компании планы такие же амбициозные, как в предыдущем. УКС собирается реконструировать более двух километров труб на магистральных сетях и 37 км на квартальных. На участке вдоль улицы Автозаводской начата перекладка 500-метрового участка труб крупнейшего в городе диаметра — 1200 мм.

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Здесь установят новую стальную трубу с более современным изоляционным материалом. Такая сеть не только надежнее, а также имеет увеличенный срок службы - как минимум до 15 лет. Отметим, что параллельно с ремонтируемым участком пролегает труба меньшего диаметра. На время работ она служит резервной веткой и позволяет провести ремонт магистрали, не отключая 250 домов города от горячей воды. Завершить все работы планируют к 27 июля.

Ярослав Балобанов уточнил, что бюджет проекта составляет 13 млн рублей. И обратил внимание на то, что работы такого масштаба и значимости, особенно на магистральных теплосетях, возможны только в том случае, когда клиенты своевременно платят за ресурсы.  Сейчас общая задолженность перед компаниями ПАО «Т Плюс» в Удмуртии составляет порядка 4 млрд рублей. «Долги клиентов не позволяют проводить работы в необходимом объёме. Возможно, здесь мы могли бы поменять не 500 метров, а тысячу», — отметил Ярослав Балобанов.

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Он сообщил, что кроме участка на улице Автозаводской УКС сейчас ведут работы на ещё одном магистральном трубопроводе — в районе Парка космонавтов на Воткинском шоссе. Также компания уже взяла в работу 11 объектов по квартальным сетям.

«Все работы в городе мы обязаны завершить не позднее 31 августа, проложить трубы для подачи энергоресурса. Благоустройство может продлиться ещё на месяц, оно не влияет на подачу тепла в город».

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Директор УКСа заверил, что компания выполнит все обязательства по восстановлению асфальта на тех участках, где летом предстоит вскрытие дорожного полотна при ремонте теплосетей.

«Например, рядом с парком имени Кирова в процессе замены тепловой магистрали будем «переходить» дорогу и трамвайные пути. Постараемся очень быстро это сделать, буквально за три-четыре дня. И сразу восстановить дорожное полотно», — сказал Балобанов.

Он подчеркнул, что асфальт положат по всем нормам, с гарантией в четыре года. Если что-то произойдёт на таком участке, то компания обязательно вернётся и отремонтирует.

Подготовка теплосетей Ижевска к отопительному сезону 2019 2020 года

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-05-23.

 

Отметим, что затраты УКС на модернизацию магистральных сетей в этом году составляют 68 млн рублей с НДС. Бюджет по перекладке 37 км квартальных сетей и реконструкции четырёх ЦТП в рамках концессии — 500 млн рублей с НДС. Ремонтный бюджет, не связанный с реконструкцией, — 318 млн рублей. В эту цифру входят мероприятия по текущим, планово-предупредительным ремонтам и по благоустройству, которые УКС выполнят за межотопительный период.

13:25, 24 мая, 2019
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#бизнес\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#реклама\n#видео\n#Удмуртия\n#УКС\n#жилищно-коммунальное хозяйство
МирТесен

 

 

 


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