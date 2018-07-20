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В Можге стоимость проезда подскочит до 27 рублей

15:15, 20 июля, 2018
Георгий Поветкин
15:15, 20 июля, 2018
Георгий Поветкин
852
0
#налоги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#проездной\n#проезд
Фото: @arzik2
852
0

По электронной транспортной карте пассажир будет платить 25 рублей.

Можга. Удмуртия. В Можге стоимость проезда подскочит до 27 рублей при оплате наличными. В случае с транспортной картой стоимость будет 25 рублей, об этом сообщили в компании «Удмуртавтотранс».

В компании отметили, что в начале 2018 года администрация Можги провела конкурс на определение перевозчика для городских автобусных маршрутов. По его итогам все десять маршрутов передали на обслуживание «Удмуртавтотранса». Новым условием конкурса стала работа маршрутов по нерегулируемому тарифу, то есть переход городских автобусов в статус коммерческих.

«В целях сокращения убытков с 1 августа устанавливается стоимость проезда за наличный расчет – 27 рублей, по электронной транспортной карте – 25 рублей», - сообщили в компании, уточнив, что стоимость проездных билетов планируется увеличить с сентября 2018 года.

Резкое повышение цен транспортники объясняют ростом производственных расходов (подорожание бензина, деталей), инфляцией и дополнительными налогами.

«Существенный рост расходов и низкая доходность городских маршрутов привела к тому, что Можгинский филиал АО «Удмуртавтотранс» стал убыточным подразделением», - говорится в сообщении компании, которое было разослано 20 июля.

В компании также заявили, что износ автобусов в Можге на сегодняшний день достигает 70%.

Новость дополняется

15:15, 20 июля, 2018
Георгий Поветкин
852
0
#налоги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#проездной\n#проезд

 

 

 


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