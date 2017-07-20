Врио главы Удмуртии сообщил о завышении стоимости госконтрактов в сфере строительства в два раза

По словам Александра Бречалова, речь идет о предстоящих закупках.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал о неэффективных госконтрактах в сфере строительства. Об этом он сообщил во время коллегии МВД по Удмуртской Республике в четверг, 20 июля.

«Мы вчера с некоторыми коллегами по правительству закончили работать глубокой ночью, разбирая ситуацию по предстоящим закупкам по серьезнейшим объектам. Установили, что в нашей республике строительство объектов ведется как минимум в два раза дороже. Цепочки проследили», - сказал врио главы.

Он также отметил, что при сложившейся ситуации с бюджетом, власти Удмуртии должны бороться за каждый рубль.

«В конечном итоге речь идет о жизни, благополучия наших с вами граждан», - резюмировал он.