Подопечные Станислава Черчесова уступили лидерство мексиканским футболистам.

Лондон. Великобритания. Российские футболисты стали вторыми в рейтинге самых сильных команд на ЧМ-2018 по версии журналистов. Список из 25-ти фаворитов мирового первенства составил английский журнал FourFourTwo.

Так, подопечные Станислава Черчесова, обыгравшие Саудовскую Аравию и Египет, уступили лидерство мексиканским футболистам. Издание посчитало их достойными первой строчки рейтинга благодаря победе над действующими чемпионами мира – сборной Германии.

Замкнула тройку лидеров команда Португалии. Четвертое и пятое место FourFourTwo отдал Испании и Англии. В первую десятку также поместил игроков Исландии, Швейцарии, Бельгии, Сербии и Хорватии.

В середине рейтинга самых сильных расположились сенегальские, японские, иранские, уругвайские, французские, шведские и датские футболисты, а также команды Перу, Бразилии, Австралии, Колумбии и Аргентины.

Замкнули топ-25 по версии английского журнала сборные Германии, Коста-Рики и Туниса.