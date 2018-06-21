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Российские футболисты стали вторыми в рейтинге самых сильных команд на ЧМ-2018 по версии журналистов

12:59, 21 июня, 2018
Александра Бобрович
12:59, 21 июня, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#рейтинг\n#футбол\n#журналисты\n#Россия\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: twitter.com/TeamRussia (Сборная России)
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Подопечные Станислава Черчесова уступили лидерство мексиканским футболистам.

Лондон. Великобритания. Российские футболисты стали вторыми в рейтинге самых сильных команд на ЧМ-2018 по версии журналистов. Список из 25-ти фаворитов мирового первенства составил английский журнал FourFourTwo.  

Так, подопечные Станислава Черчесова, обыгравшие Саудовскую Аравию и Египет, уступили лидерство мексиканским футболистам. Издание посчитало их достойными первой строчки рейтинга благодаря победе над действующими чемпионами мира – сборной Германии.  

Замкнула тройку лидеров команда Португалии. Четвертое и пятое место FourFourTwo отдал Испании и Англии. В первую десятку также поместил игроков Исландии, Швейцарии, Бельгии, Сербии и Хорватии.  

В середине рейтинга самых сильных расположились сенегальские, японские, иранские, уругвайские, французские, шведские и датские футболисты, а также команды Перу, Бразилии, Австралии, Колумбии и Аргентины.  

Замкнули топ-25 по версии английского журнала сборные Германии, Коста-Рики и Туниса.

12:59, 21 июня, 2018
Александра Бобрович
466
0
#спорт\n#рейтинг\n#футбол\n#журналисты\n#Россия\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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