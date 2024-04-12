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Восемь молочно-товарных ферм Удмуртии попали в рейтинг хозяйств-аутсайдеров

17:40, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Восемь молочно-товарных ферм Удмуртии попали в рейтинг хозяйств-аутсайдеров
17:40, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Удмуртия\n#фермеры\n#рейтинг
Фото: главное управление ветеринарии Удмуртии
2130
0

Они находятся в Дебесском, Красногорском и Камбарском районах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии среди молочно-товарных ферм выявили лидеров и аутсайдеров. Об этом сообщает главное управление ветеринарии Удмуртии. 

В рамках месячника по безопасности молока сотрудники Госветслужбы обследовали более 400 ферм региона, которые содержат крупный и мелкий рогатый скот. Они обращали внимание на наличие ограждения территории, умывальников в молочном блоке, безнадзорных животных; на прохождение работниками медосмотров и соблюдение графика санитарного дня, а также на условия для стирки и дезинфекции спецодежды и условия утилизации биологических отходов. 

В результате был составлен рейтинг хозяйств. Максимальное количество баллов набрали 18 молочно-товарных ферм: в Малопургинском, Глазовском, Алнашском, Шарканском, Воткинском, Можгинском, Вавожском, Каракулинском и Увинском районах. 

В самом низу списка оказались 8 ферм Дебесского, Красногорского и Камбарского районов. 

Отмечается, что для исправления выявленных несоответствий уже  разработаны планы мероприятий, которые помогут улучшить качество и безопасность производимого молока и условия содержания животных. 

17:40, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
2130
0
#Удмуртия\n#фермеры\n#рейтинг