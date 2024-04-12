Восемь молочно-товарных ферм Удмуртии попали в рейтинг хозяйств-аутсайдеров

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии среди молочно-товарных ферм выявили лидеров и аутсайдеров. Об этом сообщает главное управление ветеринарии Удмуртии.

В рамках месячника по безопасности молока сотрудники Госветслужбы обследовали более 400 ферм региона, которые содержат крупный и мелкий рогатый скот. Они обращали внимание на наличие ограждения территории, умывальников в молочном блоке, безнадзорных животных; на прохождение работниками медосмотров и соблюдение графика санитарного дня, а также на условия для стирки и дезинфекции спецодежды и условия утилизации биологических отходов.

В результате был составлен рейтинг хозяйств. Максимальное количество баллов набрали 18 молочно-товарных ферм: в Малопургинском, Глазовском, Алнашском, Шарканском, Воткинском, Можгинском, Вавожском, Каракулинском и Увинском районах.

В самом низу списка оказались 8 ферм Дебесского, Красногорского и Камбарского районов.

Отмечается, что для исправления выявленных несоответствий уже разработаны планы мероприятий, которые помогут улучшить качество и безопасность производимого молока и условия содержания животных.