Россия «всухую» обыграла Саудовскую Аравию в стартовом матче Чемпионата мира по футболу-2018

Счет встречи 5:0 в пользу хозяев, голами отметились Газинский, Черышев (дубль), Дзюба и Головин.

Москва. Первый в истории домашний Чемпионат мира по футболу стартовал удачно для российской сборной. Наши спортсмены не пропустили ни одного мяча в свои ворота и огорчили болельщиков Саудовской Аравии пятью меткими ударами.

Голы в стартовой встрече забили Юрий Газинский (12-я минута), Денис Черышев (43-я и 90-я), Артем Дзюба (71-я), Александр Головин (90+4 минута) со штрафного.

Не обошлось без потерь. Полузащитник российской сборной Алан Дзагоев получил травму в первом тайме и покинул поле, сообщает «Р-Спорт».

За игрой с трибун стадиона «Лужники» наблюдали больше 84-х тысяч болельщиков, среди которых были Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, а также президент FIFA Джанни Инфантино. Перед началом матча на поле выступили известный британский певец Робби Уильямс и российская певица Аида Гарифуллина.