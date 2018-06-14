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Россия «всухую» обыграла Саудовскую Аравию в стартовом матче Чемпионата мира по футболу-2018

21:08, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
21:08, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#футбол\n#Россия\n#Саудовская Аравия\n#чемпионат мира по футболу 2018
Фото: vk.com/fifaworldcup
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Счет встречи 5:0 в пользу хозяев, голами отметились Газинский, Черышев (дубль), Дзюба и Головин.  

Москва. Первый в истории домашний Чемпионат мира по футболу стартовал удачно для российской сборной. Наши спортсмены не пропустили ни одного мяча в свои ворота и огорчили болельщиков Саудовской Аравии пятью меткими ударами. 

Голы в стартовой встрече забили Юрий Газинский (12-я минута),  Денис Черышев (43-я и 90-я), Артем Дзюба (71-я), Александр Головин (90+4 минута) со штрафного. 

Не обошлось без потерь. Полузащитник российской сборной Алан Дзагоев получил травму в первом тайме и покинул поле, сообщает «Р-Спорт»

За игрой с трибун стадиона «Лужники» наблюдали больше 84-х тысяч болельщиков, среди которых были Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, а также президент FIFA Джанни Инфантино. Перед началом матча на поле выступили известный британский певец Робби Уильямс и российская певица Аида Гарифуллина.

21:08, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#футбол\n#Россия\n#Саудовская Аравия\n#чемпионат мира по футболу 2018

 

 

 


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