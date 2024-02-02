Дебёсский район стал лидером по уровню рождаемости в 2023 году в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в Удмуртии родилось 11 274 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Больше всего малышей, учитывая численность населения, появилось в Дебёсском районе — 12,3 новорожденных на тысячу местных жителей. Также лидерами по уровню рождаемости стали Увинский и Завьяловский районы.

Отмечается, что среди городов в Можге уровень рождаемости оказался выше, чем в среднем по Удмуртии — 9,0 и 8,6 соответственно.

Среди регионов ПФО в рейтинге по числу новорожденных Удмуртская Республика заняла 5 место.