Центр управления регионом оценил качество ведения страниц в социальных сетях главами муниципалитетов Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Центр управления регионом (ЦУР) Удмуртии представил рейтинг открытости органов власти Удмуртии в социальных сетях за ноябрь. Специалисты оценивали активность глав муниципалитетов.

В тройку лидеров вошли Александр Васильев – глава Можгинского района (98 баллов), Василий Протопопов (97,5 балла) – глава Селтинского района и глава Игринского района Александр Чирков (97 баллов).

Среди городов первое место занял глава Сарапула Виктор Шестаков (90,5 балла), а последнее – глава Ижевска Дмитрий Чистяков (67 баллов), также занявший 28 место из 29 глав районов.

«За последний год качество работы глав муниципальных образований в соцсетях выросло. У всех есть аккаунты в отечественных соцсетях, у большинства – во всех трёх. Главы регулярно ведут свои странички, общаются с жителями во время прямых эфиров, отвечают на вопросы, информируют о предстоящих событиях», — резюмировала руководитель ЦУР Татьяна Шумихина.