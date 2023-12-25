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Центр управления регионом оценил качество ведения страниц в социальных сетях главами муниципалитетов Удмуртии

15:49, 25 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Центр управления регионом оценил качество ведения страниц в социальных сетях главами муниципалитетов Удмуртии
15:49, 25 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#рейтинг\n#Удмуртия\n#Ижевск
Фото: vk.com/id246709720
134
0

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял предпоследнюю строчку рейтинга.

Ижевск. Удмуртия. Центр управления регионом (ЦУР) Удмуртии представил рейтинг открытости органов власти Удмуртии в социальных сетях за ноябрь. Специалисты оценивали активность глав муниципалитетов.

В тройку лидеров вошли Александр Васильев – глава Можгинского района (98 баллов), Василий Протопопов (97,5 балла) – глава Селтинского района и глава Игринского района Александр Чирков (97 баллов).

Среди городов первое место занял глава Сарапула Виктор Шестаков (90,5 балла), а последнее – глава Ижевска Дмитрий Чистяков (67 баллов), также занявший 28 место из 29 глав районов.

«За последний год качество работы глав муниципальных образований в соцсетях выросло. У всех есть аккаунты в отечественных соцсетях, у большинства – во всех трёх. Главы регулярно ведут свои странички, общаются с жителями во время прямых эфиров, отвечают на вопросы, информируют о предстоящих событиях», — резюмировала руководитель ЦУР Татьяна Шумихина.

15:49, 25 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#рейтинг\n#Удмуртия\n#Ижевск