Команда Станислава Черчесова практически обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.
Санкт-Петербург. Россия обыграла Египет на чемпионате мира по футболу. Команда Станислава Черчесова практически обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.
В составе россиян отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, также один гол Фатхи забил в свои ворота. Египет ответил единственным точным ударом Салаха с 11-метровой отметки.
После победы в копилке команды Черчесова 6 очков. В случае выхода в плей-офф, вероятными соперниками россиян являются сборные Испании и Португалии, которые считаются лидерами в группе B.
Ранее россияне разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
Россия - Египет. 3:1. Обзор матча
Статистика матча: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/world_cup/stats/turnir_13989/game_1380642285 Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchtv.ru/ Матч ТВ в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchtv FACEBOOK: https://www.facebook.com/MatchTVChannel TWITTER: https://twitter.com/MatchTV INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchtv_channel/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchtvchannel TELEGRAM: https://telegram.me/Match_TV Скачивайте официальное приложение МАТЧ!