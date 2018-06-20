Команда Станислава Черчесова практически обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

Санкт-Петербург. Россия обыграла Египет на чемпионате мира по футболу. Команда Станислава Черчесова практически обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

В составе россиян отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, также один гол Фатхи забил в свои ворота. Египет ответил единственным точным ударом Салаха с 11-метровой отметки.

После победы в копилке команды Черчесова 6 очков. В случае выхода в плей-офф, вероятными соперниками россиян являются сборные Испании и Португалии, которые считаются лидерами в группе B.

Ранее россияне разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0.