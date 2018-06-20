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Россия обыграла Египет на чемпионате мира по футболу

00:43, 20 июня, 2018
Георгий Поветкин
00:43, 20 июня, 2018
Георгий Поветкин
772
0
#спорт\n#футбол\n#Санкт-Петербург\n#Россия\n#Египет\n#чемпионат мира\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#чемпионат мира по футболу
Фото: vk.com/sportexpress
772
0

Команда Станислава Черчесова практически обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

Санкт-Петербург. Россия обыграла Египет на чемпионате мира по футболу. Команда Станислава Черчесова практически обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира. 

В составе россиян отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, также один гол Фатхи забил в свои ворота. Египет ответил единственным точным ударом Салаха с 11-метровой отметки.

После победы в копилке команды Черчесова 6 очков. В случае выхода в плей-офф, вероятными соперниками россиян являются сборные Испании и Португалии, которые считаются лидерами в группе B.

Ранее россияне разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Россия - Египет. 3:1. Обзор матча

Статистика матча: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/world_cup/stats/turnir_13989/game_1380642285 Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchtv.ru/ Матч ТВ в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchtv FACEBOOK: https://www.facebook.com/MatchTVChannel TWITTER: https://twitter.com/MatchTV INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchtv_channel/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchtvchannel TELEGRAM: https://telegram.me/Match_TV Скачивайте официальное приложение МАТЧ!

00:43, 20 июня, 2018
Георгий Поветкин
772
0
#спорт\n#футбол\n#Санкт-Петербург\n#Россия\n#Египет\n#чемпионат мира\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#чемпионат мира по футболу

 

 

 


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