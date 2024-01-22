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Глава Игринского района возглавил рейтинг глав муниципалитетов Удмуртии по качеству ведения страниц в соцсетях

14:43, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Глава Игринского района возглавил рейтинг глав муниципалитетов Удмуртии по качеству ведения страниц в соцсетях
14:43, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
86
0
#Игринский район\n#Удмуртия\n#рейтинг
Фото: vk.com/id475624320
86
0

Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков спустился на последнюю строчку рейтинга.

Ижевск. Удмуртия. Центр управления регионом опубликовал рейтинг глав муниципалитетов Удмуртии по качеству ведения страниц в соцсетях в декабре 2023 года. Критериями оценки стали: наличие аккаунтов в основных соцсетях, качество контента и количество подписчиков. 

В тройку лидеров вошли Александр Чирков – глава Игринского района (98,5 балла), Василий Протопопов – глава Селтинского района (98 баллов) и завершает Александр Васильев – глава Можгинского района, спустившийся на две позиции вниз по сравнению с ноябрьским рейтингом (98 баллов).

Как и в ноябре, среди глав городов первое место занял мэр Сарапула Виктор Шестаков.

Последнюю тройку списка занимают глава Балезинского района Юрий Новойдарский (74 балла), за ним следует Галина Аверкиева – глава Глазовского района (70,5 балла), и в конце общего списка глава Ижевска – Дмитрий Чистяков (69 баллов).

14:43, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
86
0
#Игринский район\n#Удмуртия\n#рейтинг