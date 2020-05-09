Российский триколор появился в небе над Москвой во время воздушного парада в честь Дня Победы

Над Красной площадью пролетели более 70 самолетов и вертолетов.

Москва. В небе над Красной площадью появился российский триколор. Как пишет RT, в Москве прошел воздушный парад в честь Дня Победы. В пролете над столицей России участвовали 75 самолетов и вертолетов. В частности, зрители могли увидеть звено самолётов пятого поколения Су-57, военно-транспортные вертолёты Ми-26, многоцелевые Ми-8АМТШ, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Приняли участие в авиапараде и пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы и пообещал широко и достойно отметить этот праздник. По его словам, будет проведён и главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка».