Проверка безопасности: журналисты повесили лишнюю картину в Историческом музее

На новом экспонате императрица Александра Федоровна стоит с тревожной кнопкой.

Москва. Журналисты «Московского Комсомольца» повесили новую картину в Государственном историческом музее на выставке «Николай II. Семья и престол». Таким образом корреспонденты хотели проверить безопасность экспонатов. Подробности операции журналисты опубликовали на своем сайте.

В воскресенье, 24 марта, на выставке обнаружили портрет императрицы Александры Федоровны с тревожной кнопкой. Картина провисела более суток, пока ее не заметили.

В операции участвовали 8 журналистов, некоторые отвлекали смотрительниц, кто-то вешал новый экспонат.

«Экспонат в музее повесили мы, журналисты «МК». Не корысти ради, а токмо чтобы проверить: как охраняются наши музеи. Считаем, что только так можно привлечь внимание общества к проблеме охраны музеев», - написали журналисты и пришли к выводу, что «ошибка в музейной охране — системная».