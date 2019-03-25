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Проверка безопасности: журналисты повесили лишнюю картину в Историческом музее

09:10, 25 марта, 2019
Дарья Снидкова
09:10, 25 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#безопасность\n#искусство\n#Москва\n#музей\n#журналистика\n#эксперимент
Фото: Фото: Мария Москвичева
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На новом экспонате императрица Александра Федоровна стоит с тревожной кнопкой.

Москва. Журналисты «Московского Комсомольца» повесили новую картину в Государственном историческом музее на выставке «Николай II. Семья и престол». Таким образом корреспонденты хотели проверить безопасность экспонатов. Подробности операции журналисты опубликовали на своем сайте.  

В воскресенье, 24 марта, на выставке обнаружили  портрет императрицы Александры Федоровны с тревожной кнопкой. Картина провисела более суток, пока ее не заметили.

В операции участвовали 8 журналистов, некоторые отвлекали смотрительниц, кто-то вешал новый экспонат.

«Экспонат в музее повесили мы, журналисты «МК». Не корысти ради, а токмо чтобы проверить: как охраняются наши музеи. Считаем, что только так можно привлечь внимание общества к проблеме охраны музеев», - написали журналисты и пришли к выводу, что  «ошибка в музейной охране — системная».

 

09:10, 25 марта, 2019
Дарья Снидкова
154
0
#безопасность\n#искусство\n#Москва\n#музей\n#журналистика\n#эксперимент

 

 

 


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