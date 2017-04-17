В Новом Осколе собираются установить рекорд России, пожарив 12 тысяч яиц

Это случится на фестивале «Фомина яишня», который пройдет в первое воскресенье после Пасхи.

Новый Оскол. Белгородская область. Участники ежегодного межрегионального фестиваля традиционной культуры и быта «Фомина яишня» собираются приготовить самую большую яичницу из 12 тысяч яиц. Параллельно с этим, они планируют побить все известные в России рекорды по приготовлению гигантской яичницы, сообщает «Интерфакс».

На фестивале зрители увидят кулинарное шоу, театрализованное представление, казачьи выступления, смогут побывать на интерактивных площадках и поучаствовать в различных играх и конкурсах. Ремесленники со всех уголков страны проведут мастер-классы.

«Фомина яишня» состоится 23 апреля в Новом Осколе. Фестиваль пройдет в 5 раз.

В 2016 году мероприятие получило звание лауреата Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».