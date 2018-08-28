Путин сделает заявление о пенсионной реформе

Телеобращение пройдет в среду.

Омск. Омская область. Президент России Владимир Путин выскажет свое отношение к пенсионной реформе. Как пишут «Ведомости», глава государства сделает это в формате телеобращения в среду, 29 августа.

«Я, может быть, прямо завтра свое отношение сформулирую и сделаю соответствующее заявление», – сказал Путин на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске.

Президент попросил не забывать о необходимости справедливости для каждого принятого решения. Он сказал, что только если изменения защищают будущее поколение, то они необходимы.