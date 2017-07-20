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      В России начали блокировать детские онлайн-казино

      11:55, 20 июля, 2017
      Новичок
      11:55, 20 июля, 2017
      Новичок
      173
      0
      #дети\n#подростки\n#Роскомнадзор\n#аукцион\n#онлайн
      Фото: pixabay.com
      173
      0

      Речь идет о ресурсах, где дети и подростки могут выиграть различные призы для онлайн-игр.

      Москва. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций начала работу по блокировке детских онлай-казино. Речь идет о ресурсах, где дети и подростки могут выиграть различные призы в онлайн-играх, пишут Известия.ру

      Как сообщили в пресс-службе ведомства в интервью изданию, первые в Единый реестр был внесен сайт csgofast.com, на котором несовершеннолетние могут выиграть необходимые для игры CS GO (онлайн-версия Counter-Strike)  артефакты: оружие, средства защиты и прочие предметы.

       

      11:55, 20 июля, 2017
      Новичок
      173
      0
      #дети\n#подростки\n#Роскомнадзор\n#аукцион\n#онлайн

       

       

       

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