В России начали блокировать детские онлайн-казино

Речь идет о ресурсах, где дети и подростки могут выиграть различные призы для онлайн-игр.

Москва. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций начала работу по блокировке детских онлай-казино. Речь идет о ресурсах, где дети и подростки могут выиграть различные призы в онлайн-играх, пишут Известия.ру.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в интервью изданию, первые в Единый реестр был внесен сайт csgofast.com, на котором несовершеннолетние могут выиграть необходимые для игры CS GO (онлайн-версия Counter-Strike) артефакты: оружие, средства защиты и прочие предметы.