Жительница Челябинска, которую перепутали в роддоме с другим ребенком, потребовала с медиков 10 млн рублей

Ранее ее приемная мать уже получила 1 млн компенсации.

Челябинск. 10 млн рублей компенсации потребовала подмененная в роддоме жительница Челябинска. В 1987 году Екатерину Туганoву перепутали с другим ребенком, пишут «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

По ошибке маленькую Екатерину отдали Зое Тугановой, которая воспитала ее, как родную дочь. Тем временем Люция – настоящий ребенок Зои - выросла в Башкирии у биологических родителей Екатерины.

Екатеринаа подала в суд на областной перинатальный центр, Минфин РФ и федеральный Минздрав. В общей сложности она требует с них за нанесенный моральный вред 10 млн рублей. Иск рассмотрят на предварительном заседании 22 февраля.

Ставшая поневоле приемной матерью Екатерины Зоя Туганoва пыталась ранее взыскать 10 млн рублей с областного перинатального центра и Минздрава Челябинской области. В августе 2017 года суд удовлетворил ее иск, правда, на сумму в 10 раз меньше требуемой – 1 млн рублей.