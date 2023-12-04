Московские пожарные спасли от огня завод спецавтомобилей

Москва. Пожар на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы потушен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Огонь вспыхнул в ночь на 4 декабря в четырехэтажном производственно-складском здании. Пламя охватило 2 тыс. кв. метров, кровля строения обрушилась.

К тушению привлекались 152 человека и 51 единица техники.

В 03:01 МСК открытое горение было ликвидировано. Полностью пожар потушили в 03:27. Информации о пострадавших нет.

Как уточняет Газета.ру со ссылкой на ТАСС, пожару был присвоен третий номер сложности. Горели склады Московского завода специализированных автомобилей. На предприятии выпускают прицепы для грузовой техники. Завод является лидером на российском рынке подобной продукции и входит в десятку крупнейших предприятий Европы.

В связи с наличием внутри здания горючих технических изделий, на месте пожара проводились замеры воздуха. Повышенного содержания вредных веществ обнаружено не было.