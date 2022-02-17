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Растратившего 40 млн рублей экс-мэра Саратова отправили в колонию

17:34, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Растратившего 40 млн рублей экс-мэра Саратова отправили в колонию
17:34, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
126
0
#Саратов\n#чиновники\n#власть\n#суд\n#бюджет\n#приговор
Фото: twitter.com/aa_russian
126
0

Чиновник получил 7 лет лишения свободы.

Саратов. Саратовская область. Бывшего главу администрации Саратова Алексея Прокопенко приговорили к 7 годам колонии общего режима. Приговор вынес Кировский районный суд столицы поволжского региона, пишет «Интерфакс».

Чиновника осудили по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). Следствие установило, что благодаря действиям градоначальника бюджет потерял 40 млн рублей.

В 2014 году Прокопенко объявили в федеральный розыск. 4 с половиной года спустя он сдался властям.

В июне 2021 года бывшего главу Саратова оправдали, но приговор обжаловала прокуратура. Областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

17:34, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
126
0
#Саратов\n#чиновники\n#власть\n#суд\n#бюджет\n#приговор