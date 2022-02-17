Растратившего 40 млн рублей экс-мэра Саратова отправили в колонию

Саратов. Саратовская область. Бывшего главу администрации Саратова Алексея Прокопенко приговорили к 7 годам колонии общего режима. Приговор вынес Кировский районный суд столицы поволжского региона, пишет «Интерфакс».

Чиновника осудили по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). Следствие установило, что благодаря действиям градоначальника бюджет потерял 40 млн рублей.

В 2014 году Прокопенко объявили в федеральный розыск. 4 с половиной года спустя он сдался властям.

В июне 2021 года бывшего главу Саратова оправдали, но приговор обжаловала прокуратура. Областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.