Пресненский суд Москвы арестовал экс-директора фабрики «Меньшевик» на два месяца

Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, будет находиться под стражей до 27 февраля.

Москва. Пресненский суд российской столицы арестовал бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии в минувшую среду.

Как пишет Интерфакс, предприниматель будет находиться под стражей до 27 февраля 2018 года. Такое решение приняла судья Елена Абрамова.

Отмечается, что во время судебного заседания защитники Аверьянова просили суд заключить его под домашний арест. Сам бывший владелец «Меньшевика» утверждал, что такая мера наказания необходима ему для подготовки к дальнейшей борьбе за отнятую собственность. Однако суд отказал ему в этой просьбе и принял сторону обвинения.

Кроме того, говоря о событиях того дня, Аверьянов утверждал, что находился в состоянии аффекта и по этой причине скрылся с места происшествия. «Мне была необходима помощь юристов, с которыми я потом встретился, обдумал произошедшее, поспал, после чего меня задержали» - сказал предприниматель в зале суда.

Напомним, Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике «Меньшевик» 27 декабря. В результате инцидента погиб одни человек.