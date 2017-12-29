  • $ 57.63 ↑
  • € 68.79 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Пресненский суд Москвы арестовал экс-директора фабрики «Меньшевик» на два месяца

      09:12, 29 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:12, 29 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      277
      0
      #Москва\n#арест\n#суд\n#происшествие\n#стрельба
      Фото: vk.com
      277
      0

      Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, будет находиться под стражей до 27 февраля.

      Москва. Пресненский суд российской столицы арестовал бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии в минувшую среду.  

      Как пишет Интерфакс, предприниматель будет находиться под стражей до 27 февраля 2018 года. Такое решение приняла судья Елена Абрамова.  

      Отмечается, что во время судебного заседания защитники Аверьянова просили суд заключить его под домашний арест. Сам бывший владелец  «Меньшевика» утверждал, что такая мера наказания необходима ему для подготовки к дальнейшей борьбе за отнятую собственность. Однако суд отказал ему в этой просьбе и принял сторону обвинения.  

      Кроме того, говоря о событиях того дня, Аверьянов утверждал, что находился в состоянии аффекта и по этой причине скрылся с места происшествия.  «Мне была необходима помощь юристов, с которыми я потом встретился, обдумал произошедшее, поспал, после чего меня задержали» - сказал предприниматель в зале суда.   

      Напомним, Илья Аверьянов устроил стрельбу на фабрике «Меньшевик» 27 декабря. В результате инцидента погиб одни человек. 

      09:12, 29 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      277
      0
      #Москва\n#арест\n#суд\n#происшествие\n#стрельба

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Заселять жильцов в дом на Удмуртской в Ижевске начнут со среды

      20:42, 25 декабря, 2017
      4769

      В Удмуртии вынесли приговор группе «черных риелторов»

      4764
      11:34, 23 декабря, 2017

      Суд приостановил деятельность одной из пекарен Ижевска на 10 суток

      4548
      10:31, 27 декабря, 2017

      В Ижевске скорректируют план по продлению улицы 10 лет Октября в городок Металлургов

      4182
      16:00, 22 декабря, 2017

      «Мраморный малыш» из Ижевска встретил четвёртый день рождения вопреки прогнозам врачей

      3389
      16:10, 28 декабря, 2017

      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      11:52, 22 декабря, 2017
      1694

      СМИ сообщили о критическом состоянии здоровья Олега Табакова

      1086
      14:53, 25 декабря, 2017

      В Москве задержали гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова по подозрению в хищении 500 млн рублей

      989
      10:03, 26 декабря, 2017

      В Москве автобус влетел в подземный переход и сбил нескольких пешеходов

      944
      16:25, 25 декабря, 2017

      Олег Табаков вышел из комы, но временно лишился памяти

      941
      18:36, 27 декабря, 2017

      WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах в 2018 году

      13:16, 27 декабря, 2017
      903

      iPhone X стал самым полезным гаджетом 2017 года

      739
      10:16, 25 декабря, 2017

      В Сети обнародован рейтинг самых бессмысленных изобретений 2017 года

      739
      20:00, 26 декабря, 2017

      Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый полет

      717
      11:55, 24 декабря, 2017

      Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

      716
      19:30, 23 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Видеоитоги 2017 от ИА «Сусанин»

      Ленивец появился в зоопарке Удмуртии

      Акция «Настоящее чудо» в Сарапульском детском доме