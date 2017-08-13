В городе произошли массовые беспорядки с участием националистов.

США. Россиянам посоветовали не ездить американский Шарлотсвилл. Жителей предостерегло посольство России в США, пишет Газета.

Дело в том, что в Шарлотсвилле произошли массовые беспорядки с участием националистов.

«В связи с объявленным властями режимом ЧП в Шарлотсвилле, штат Виргиния, рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в этот город до полной нормализации ситуации и снятия режима ЧП», — цитирует издание сообщение посольства.

Ранее сообщалось, что власти Шарлотсвилла дали шефу полиции право объявлять комендантский час в связи со столкновениями в городе.