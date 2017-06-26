В Санкт-Петербурге катер под управлением пьяного капитана врезался в теплоход

На борту пострадавшего судна находились около 50 пассажиров.

Санкт-Петербург. Катер и прогулочный теплоход столкнулись на Неве в районе набережной Кутузова Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в ночь на 26 июня, пишут «Известия».

Авария произошла примерно в 150–200 м от берега. На борту теплохода находилось 48 пассажиров, на борту маломерного судна 3 человека, в том числе капитан. По предварительным данным, он был нетрезв.

Катер ударился о правый борт теплохода. Люди не пострадали, однако нанесен материальный ущерб. На месте происшествия побывал транспортный прокурор Санкт-Петербурга, дело взято под его контроль.