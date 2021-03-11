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Больше 140 детей не явились в одну из школ Барнаула по болезни

17:50, 11 марта, 2021
Евгений Кандаков
Больше 140 детей не явились в одну из школ Барнаула по болезни
17:50, 11 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#Барнаул\n#Алтай\n#школа\n#здоровье\n#Следственный комитет\n#отравление\n#дети
Фото: pixabay.com
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Дети жалуются на расстройство желудка, температуру, рвоту.

Барнаул. Алтайский край. Массовое заболевание детей произошло в школе №128 Барнаула. За последние несколько дней на занятия не пришли 144 ученика, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что школьники жаловались на расстройство желудка, температуру, рвоту. Расследованием причин инцидента занялась специальная комиссия.

По предварительным данным, врачи находили у заболевшим гастроэнтерит, расстройство желудочно-кишечного тракта, ОРВИ. Связи с качеством питания в школьной столовой пока не выявлено.

Тем не менее специалисты Роспотребнадзора проводят в учебном заведении эпидемиологическое расследование. Пробы воды, смывы с поверхностей, образцы продуктов будут изучены в лаборатории.

К проверке подключился также Следственный комитет.

17:50, 11 марта, 2021
Евгений Кандаков
485
0
#Барнаул\n#Алтай\n#школа\n#здоровье\n#Следственный комитет\n#отравление\n#дети