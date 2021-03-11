Больше 140 детей не явились в одну из школ Барнаула по болезни

Дети жалуются на расстройство желудка, температуру, рвоту.



Барнаул. Алтайский край. Массовое заболевание детей произошло в школе №128 Барнаула. За последние несколько дней на занятия не пришли 144 ученика, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что школьники жаловались на расстройство желудка, температуру, рвоту. Расследованием причин инцидента занялась специальная комиссия.

По предварительным данным, врачи находили у заболевшим гастроэнтерит, расстройство желудочно-кишечного тракта, ОРВИ. Связи с качеством питания в школьной столовой пока не выявлено.

Тем не менее специалисты Роспотребнадзора проводят в учебном заведении эпидемиологическое расследование. Пробы воды, смывы с поверхностей, образцы продуктов будут изучены в лаборатории.

К проверке подключился также Следственный комитет.