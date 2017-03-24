Росавтодор выделит около 59 млн рублей на фильмы о дорогах

Планируется снять 3 тематических и 10 документальных кинолент о строительстве дорог в России.

Москва. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) решило выделить около 59 млн рублей на создание цикла документальных фильмов о российских дорогах. Информация об открытом конкурсе размещена на портале госзакупок, говорится в «Татар-информ».

Тендер объявили 23 марта. Максимальная стоимость – 58,9 млн рублей. Идея предполагает съемку 10 документальных и 3 тематических фильмов, имеющих общий хронометраж 745-968 минут.

Согласно документам конкурса, задача кинолент - «обеспечить открытость, прозрачность, информативность и достоверность в предоставлении населению информации о дорожных объектах и о деятельности Федерального дорожного агентства».