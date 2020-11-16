С древних времён своеобразными артериями жизни в России являлись реки. По их течению поднимались люди, осваивая новые территории. На речных высоких берегах возникали поселения, превратившиеся в города. За века они вырастали, приумножаясь жителями, развивая технологии и осваивая всё большие территории. Активная деятельность человека и законы природы находятся в хрупком балансе взаимоотношения. Рациональное использование, восстановление и охрана водных объектов, предупреждение и ликвидации вредного воздействия вод — всё это находится в ведении Федерального агентства водных ресурсов России (Росводресурсы). Корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков посетил два важных объекта Камского бассейнового округа, где ведомство демонстрирует успешную реализацию поставленных перед собою задач.





Укрепление берегов

Отметим, что природные зоны не соотносятся с административными границами. Например, в зону Камского бассейнового водного управления Росводресурсов входят отделы по Башкирии, Удмуртии, Пермского края и Кировской области. Первая остановка в старинном небольшом городе Кировской области Вятских Полянах. Здесь 12 ноября сдали объект капитального строительства — берегоукрепление реки Тойменки. Ежегодно паводок обрушивал порядка двух метров берега, всё ближе подбираясь к жилым домам.





Габионы на реке Тойменке (фото Вартана Хачатуряна)

Строители одели берега излучины реки в районе улиц Подгорная и Заречная в подпорные стенки высотой 4 метра габионных конструкций. Присутствовавший здесь заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров подчеркнул, что данный объект является хорошим примером совместной работы муниципалитета, Кировской области и федерального центра.

«Область и город вышли с готовым проектом и предложением построить этот объект, который был оценён и включен в федеральную целевую программу ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса». Строился он четыре года и стоил порядка 98 млн рублей. Из них федеральных средств — 73,7 млн рублей, областное софинансирование — 20,5 млн рублей, муниципальное — 4,1 млн рублей», — рассказал Вадим Никаноров.





Заместитель руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров (фото Вартана Хачатуряна)



Он также рассказал журналистам, что объект, кроме визуальной привлекательности, имеет и экономическую основу. По предварительным подсчётам, переселение людей, которые попадали в зону обрушения, стоило бы порядка 140,16 млн рублей только на этом участке. Кроме того, попадала в зону обрушения и трасса.

«Думаю, что здесь всё было сделано правильно. И совместные усилия муниципалитета, Кировской области и федерального центра привели к тому, что мы здесь сегодня принимаем такой прекрасный объект», — резюмировал Вадим Никаноров.

Заместитель руководителя Камского БВУ Росводресурсов Дмитрий Дудин также подчеркнул, что укрепление берегов Тойменки важно для Вятских Полян. На отремонтированном участке есть три мостовых перехода — железнодорожный, автомобильный и пешеходный. Защитные мероприятия позволили сохранить дома, в которых проживает 50 человек.

«Работы велись четыре года, что это достаточно сложный объект. Не спеша и поэтапно всё качественно сделали. Берегоукрепление состоит из двух типов: полуоткосных и вертикальных. Высота берегоукрепления сделана с учётом паводковых вод и волны нагона. Максимальная высота подъёма здесь 3,5 метра. Самый большой паводок должен пройти в безаварийном режиме», — заверил Дмитрий Дудин.





Дмитрий Дудин общается с журналистами (фото Вартана Хачатуряна)

По его оценке, если бы подобных работ не было, всего через пять лет мы могли бы стать свидетелями обрушения домов, в которых живут люди не один десяток лет. Солидарны с этим и местные жители. О воплощении давней мечты в жизнь рассказал житель улицы Заречной Виктор Просвирнин.

«Об этом мы мечтали очень давно! Наконец-то наша мечта сбылась. Думали, что если в этом году не сделают, то пол-огорода унесёт. Половодья бывают большие, вода очень бурная, сносит всё здорово. Каждый год страдали от половодья. Ребята поработали хорошо, объём сделали огромнейший. Спасибо, что помогли, городской администрации, области, Москве, подрядчики очень хорошие», — поделился личной радостью Виктор Александрович.





Житель Вятских Полян Виктор Просвирнин (фото Вартана Хачатуряна)

Есть в Вятских Полянах ещё один объект, который уже несколько лет показывает продуктивность подобных работ по берегоукреплению. В центре старого города на берегу Вятки близь Никольского собора работы провели в 2011-2012 годах. Половодье уже угрожало обрушением дома-музея прославленного конструктора-оружейника Георгия Шпагина, создателя «автомата Победы» ППШ.

«Один берег укрепили на отрезке 580 метров, в высоту в 6,2 метра, больше 12 млн кубометров камня ушло. Теперь паводок не разрушает берег», — продемонстрировал Дмитрий Дудин.





Укреплённый берег Вятки в районе старого центра Вятских Полян

Вятка — единственная незарегулированная река в европейской части России. Здесь нет ни ГЭС, никаких иных препятствия для сплава. Хотя последние 20 лет река не используется в качестве судоходной. Причина тому — отсутствие инфраструктуры и логистики. А ведь раньше из Кирова ходили суда на подводных крыльях. В возвращении внимания к реке видит Дмитрий Викторович потенциал для туристической отрасли. Но здесь остаётся открытым вопрос: «Кто у реки хозяин?»

«Речники отвечают за свою часть, Росводресурсы за свою, Гидромет свои наблюдения ведёт. Надзорные органы смотрят своё, Роспотребнадзор свою часть, — поведал в откровенном разговоре Дмитрий Дудин. — Получается, что единого хозяина как такового у реки нет. Проблему все могут обозначить».

По его словам, губернатор и правительство области давно попытались обозначить проблему судоходства. Дошли даже до федерального Минтранса. Но на этом всё и закончилось.





Дом-музей Георгия Шпагина

«Для того чтобы реку постоянно чистили, надо, чтобы категорийность с точки зрения речников повысилась с 6 уровня до 2-3. Тогда будут выделяться федеральные средства на ежегодную расчистку. Сейчас расчищается лишь для поддержки судовых ходов по Вятке: метр в районе Кирова и ниже по течению — 1,2 метра», — отметил Дмитрий Дудин, надеясь на перспективы развития реки.





Очищение русла

Вторая остановка — удмуртское село Вавож. Здесь река Ува обнимает плавным изгибом подножие высокого холма, увенчанного громадой ещё одного Никольского храма. В прошлом по реке сплавляли лес, водилась в ней рыба. В последние годы водная гладь заболачивалась, а рыба погибала по не вполне ясным причинам.

На Уве рядом с Вавожем есть гидротехническое сооружение — плотина, позволившая образовать на реке пруд. Но ГТС стало неработоспособным, отсутствовали подъёмные механизмы. За 2017-2018 годы всё привели в порядок. Работы за первый год обошлись в совокупности федеральному и республиканскому бюджетам в 26,9 млн рублей, за второй год — в 19,7 млн рублей.





Вид на Вавож от плотины на реке Уве

Вслед за этим строители принялись очищать сам пруд и русло реки. Протяжённость участка — 4,4 км, а общая стоимость работ — 71,9 млн рублей. Руководитель Камского бассейнового водного управления Росводресурсов Александр Михайлов отметил, что в 2018 году, после сдачи в эксплуатацию после капитального ремонта ГТС, работы по расчистке русла начали в рамках нацпроекта «Экология».

«Работы идут достаточно интенсивно. Подрядчик запросил график работ вплоть до трёх смен, чтобы закончить всё раньше. Объект получается достаточно хороший. Слой заиления составляет больше двух метров. Сюрпризов подрядчик не нашёл. Только затонувшая древесина в достаточном количестве. И вскрыли торф. Грунты сильно обводнённые», — рассказал журналистам Александр Михайлов.





Плотина на реке Уве после ремонта

Как подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов, по графику планируется завершить работы в 2022 году.

«Но сейчас ведём переговоры с Росводресурсами, чтобы весь объём работ закончить 2021 году. Подрядчик готов, техника в наличии имеется. Есть желание закончить быстрее. В дальнейшем планируем, что здесь появится рекреационная зона с элементами благоустройства. Для этого уже синхронизировали работу с Минстроем Удмуртии», — заверил Денис Удалов.





Замёрзший пруд и вид на расчистку русла реки Увы

Сейчас строители ведут механизированную уборку донных отложений, в 2021 году планируют очистку донных отложений выше по реке с помощью земснаряда. Отметим, что донные отложения приравнены к 4-му классу опасности и вывозятся на полигоны.

Эффективность проводимых работ также подтверждают и поселяне. Житель Вавожского района Николай Торхов поделился с журналистами радостью.





Житель Вавожского района Удмуртии Николай Торхов



«Радует, что идут эти работы. С 2011 года начали беспокоиться, что пруд затянуло ивой, рогозом, пропала рыба. Народ стал обращаться к властям. И то, что сдвинулось всё, и пруд снова будет чистым и красивым — это нас радует. Остаётся, чтоб рыбы больше было. Ну и сама вода — всегда украшает», — сказал Николай Леонидович.





Итоги и перспективы

Подводя итог проделанной работе, замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров подчеркнул, что ведомство подобные проблемные объекты на территории страны включало в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса», которая действовала до 2020 года.

«На самом деле таких объектов огромное количество. За время действия ФЦП было построено большое количество берегоукрепительных объектов. Кроме того, с целью повышения пропускной способности русел рек мы чистили их. Это повышало устойчивость населённых пунктов. Здесь надо говорить не только о берегоукреплении, но о комплексе вопросов, которые решались Росводресурсами совместно с субъектами федерации по защищённости тех или иных объектов», — подытожил Вадим Никаноров.

Руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр Михайлов уточнил, что с 2017 года в регионе было сделано несколько крупных объектов.





Укреплённые берега реки Тойменки в районе моста в Вятских Полянах

«Например, в Уфе сделана набережная, в Кунгуре очередное берегоукрепление в зоне слияния трёх рек, дамбы до 10 метров в высоту, расчистка устья реки Козловка в Пермском крае. По Удмуртии — два объекта капитального ремонта гидротехнических сооружений — на реке Шадринке в Сарапульском районе и на реке Камбарка у деревни Михайловка Камбаркского района», — отметил Александр Михайлов. Он заверил, что всё идёт без срыва и в рамках графика.

В планах у правительства Удмуртии на 2021-2022 годы также есть ряд водохозяйственных мероприятий. Например, капитальный ремонт ГТС на реке Пироговке в Завьяловском районе и на Сюгаилке в Можгинском районе.

У деревни Пирогово ремонтные работы планируют закончить в 2022 году. Их общая стоимость — 41,5 млн рублей. Гидроузел у можгинской деревни Большая Пудга — также в 2022 году. Здесь работы оценили в 41,6 млн рублей.

По этим мероприятиям уже подготовлен комплект документов, рассмотренный Камским БВУ Росводресурсов. Вынесено положительное заключение о целесообразности реализации объектов и получении субсидии.