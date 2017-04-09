Телеканал «ТНТ-Новый регион» представит на суд ижевчан новый сериал «Филфак». Стартует он 10 апреля. В преддверии премьеры информагентство «Сусанин» пообщалось с актерами сериала Алексеем Золотовицким и Виолеттой Давыдовской.



Алексей в «Филфаке» играет Женю – одного из трех юношей на факультете. Из своих друзей Женя – самый остроумный и сообразительный. Пожалуй, он один не боится разговаривать с девушками.

Виолетта сыграла роль молодого преподавателя Веры, которая в прошлом встречалась с заведующим кафедры, где учатся трое друзей.

- Расскажите о «Филфаке», пожалуйста! О чем этот сериал?

Алексей: Это сериал про парней, которые учатся на филфаке. Там много девушек, но у ребят с ними ничего не получается.

Виолетта: Я считаю, парням казалось, что у них будет много женского внимания, потому что их всего трое. А на самом деле, никакого внимания нет, никому они не нужны. Но сериал не только про это. У каждого персонажа есть своя любовь, своя пара. Между этими парами все время что-то происходит.

- Какие они, ваши герои?

В: Наш кастинг-директор очень тщательно подбирала тех, кто придет на кастинг, не было там случайных людей. Так получилось, что никому из артистов не нужно было переламывать себя, чтобы сыграть свою роль.

Я к Вере очень хорошо отношусь. Я даже думаю, что мне есть чему поучиться у нее. Например, жесткости, потому что нельзя в жизни быть слишком мягкой. Мне все в Вере нравится, даже её симпатия к персонажу Ефима Шифрина.

А: Страшно признавать, что мы с Женей похожи характерами. На 54% (смеется). Вообще, в «Филфаке» все актеры похожи на своих персонажей, правда, Виолетта - меньше всего.

В жизни я учился на журфаке, где я был именно в такой ситуации. Но там все не так экстремально, как в нашем сериале. То есть, если тебе нравится девушка, то она просто тебе нравится и все. На этом отношения заканчиваются. Я даже не знал, как зовут девушку, которая мне нравится.

Я изначально пробовался на роль Ромы (студент-геймер – Прим.ред). На пробах я читал текст за Женю и за Рому. И Рома мне нравился больше, он спокойный и ироничный. В Жене мне не нравится то, что он слишком уж озабочен. При этом он остроумный.

- Какие у них отношения?

А: Виолетта говорила про пары в сериале. Но у нас не просто пара.

В: Да, моя героиня – часть любовного треугольника.

А: Я не буду всего рассказывать. Но Женя придумает очень много способов, как добиться Веру. Все, что может прийти вам в голову, он осуществит. В одном эпизоде он даже по-своему воспользуется пьяным состоянием своей возлюбленной.

- Виолетта, у вашей героини отношения не только с Женей, но и с профессором. Как вы относитесь к таким отношениям?

В: Я вообще к романам, к любви положительно отношусь. Если это не мешает делу.

- Где снимали сериал?

В: Съемки проходили в Люберцах, в здании института горного дела.

А: Это очень красивый институт, он огромный! Причем институт почти заброшенный. Хотя я видел в нем расписание, действующие кабинеты.

А еще Люберцы – это место, где я встретил «реальных пацанов». До этого я думал, что герои одновременного сериала – некие гротескные персонажи. А тут мы снимали один из эпизодов и к нам подошли люди в «Адидасе»: «Оп-паньки, это че такое? Ты че, сериальчик снимаешь че ли?». Я даже испугался.

- Были ли какие-то трудности на съемках?

В: У нас не было трудностей на съемках, каких-то проблем. Хотя одну сцену мы снимали 15 раз. Мне нужно было выругаться матом. Одно слово. Но то, как я его произносила, не нравилось режиссеру.

А: В первой серии у меня были сцены, от которых, как я позже узнал, я мог отказаться. Увидите их – и поймете, на что я готов ради роли (смеется).

Еще в сериале есть сцена, где мы (парни) переодеваемся в женскую одежду. Это было очень трудно. Потому что на улице холодно, женская одежда – холодная, неудобная, она обтягивает, сразу становится видно все недостатки фигуры. Сплошные комплексы. Мы чуть не плакали.

А вообще, мне нравится, что на съемках сериала до последнего идет работа над сценарием. То есть отсняли какой-то блок, отсматривают, чтобы не было нестыковок. Получается хорошее кино.

- Расскажите о вашем первом впечатление после прочтения сценария…

В: Мне сразу было понятно, что это хороший текст. Иногда бывает, что ты читаешь и не понимаешь, как это играть. А здесь мне сразу понравился сценарий. И шутки, шутки очень смешные в сериале.

А: Вы даже не представляете, какое количество шуток пришлось убрать, в том числе из-за хронометража. Когда мы читали сценарий первой серии, мы просто хохотали, «угорели» от смеха. Но все равно остался целый ворох шуток. Мне кажется, этот сериал интересен именно тем, что в нем есть разные сорта юмора: и интеллектуальные, и абсурдные, и похожие на шутки из «Реальных пацанов».

Всем рекомендую посмотреть «Филфак». Это свежий, интересный сериал!

В: Мне кажется, телеканал «ТНТ» набирает новые обороты. Появляются замечательные проекты, с хорошим юмором. Думаю, и «Филфак» понравится зрителям.