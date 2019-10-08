Возвращение контейнеров

По федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология», каждый должен иметь возможность отправить свой мусор на переработку. Сейчас в Ижевске идет первый этап программы. Начальник производственно-технического отдела ООО «Спецавтохозяйство» Александр Корюгин рассказал, что новые контейнеры регоператор по обращению с коммунальными отходами закупает за счет собственных средств: «В августе мы начали оснащать спецбаками под раздельный сбор мусора первые площадки. Это были победители и участники акции «Разделяешь = экономишь». Теперь мы пошли в массы. Начали с Устиновского района. Это самый большой район в Ижевске. И мы поставили на сегодняшний день уже порядка 200 контейнеров».





Вместе с тем, жители многоквартирных домов вправе потребовать от ТСЖ или управляющей компании оборудовать место под установку «сетки». Сам спецбак для РСО совершенно бесплатно поставит туда региональный оператор. По словам Корюгина, далеко не каждая контейнерная площадка позволят установить спецбак для сбора пластика, стекла и металла. Так, у многоквартирного дома по адресу Труда,14 есть три площадки с контейнерами, но только одна из них может принять дополнительный бак. По ГОСТу, «сетка» устанавливается на твердое основание, она должна быть закрыта от ветра стенами и защищена от осадков крышей. Поэтому пока в Устиновском районе установлены 200, а не 500 контейнеров, как запланировано. Проблемным обещает стать частный сектор, например, в Ленинском районе города, где и обычные контейнеры появились совсем недавно. Кроме того, для переработки отходов необходимы новые сортировочные комплексы.

Регоператор установил 200 контейнеров для раздельного сбора отходов Uploaded by ИА Сусанин on 2019-10-07.

В успехе установки контейнеров для РСО в регоператоре по обращению с твердыми коммунальными отходами не сомневаются. Пресс-секретарь регионального оператора Ольга Чураева рассказала, что горожане с ностальгией вспоминают свой опыт участия в переработке мусора: «Часть жителей Ижевска уже приучены к раздельному сбору. Они нам пишут, просят, говорят: «У нас раньше «сетки» стояли, потом их убрал предприниматель, который их ставил». Поэтому очень хотят разделять мусор». Остается лишь научить жителей разделять отходы правильно, и это одна из задач, которую поставил перед собой региональный оператор.





Отсортировал, смял, бросил

При установке нового контейнера для РСО на площадке у дома номер 14 по улице Труда специалисты регоператора провели с жителями инструктаж. Важно понимать, какие отходы подлежат переработке, а какие – нет. Сейчас в «сетки», к примеру, нельзя бросать макулатуру, но можно сразу пять фракций другого мусора. Это пластик, такой как пэт-бутылка, то есть обычная «полторашка». Это стекло, металлические банки, тетрапак и полиэтилен, из которого состоят пакеты и пищевая пленка.

Пресс-секретарь регионального оператора Ольга Чураева, рассказала, что в Удмуртии готовится к запуску настоящая образовательная программа по раздельному сбору мусора: «Сейчас запускаем экоуроки в детских садах и школах. 8 октября приезжает тренер Московского центра экономии ресурсов. Он научит 15 педагогов, которые будут обладать методиками преподавания. И мы подсчитали, что примерно 5000 детей к концу этого учебного года мы охватим. Они пройдут обучение раздельному сбору отходов».

Обучение потребуется и ижевчанам постарше. На досках объявлений в подъездах появятся тысячи плакатов с доступной инструкцией по раздельному сбору отходов. Планируется работа волонтеров, которые будут объяснять, какой мусор подлежит переработке и как его следует сортировать. Уже в конце октября на сайте регионального оператора появится карта, где можно будет найти ближайший к дому контейнер для вторсырья и больше узнать о правильной сортировке мусора.





Пока специалисты регионального оператора ведут агитацию самостоятельно. Так, Ольга Чураева наглядно объясняет жильцам дома на Труда, 14 весь процесс разделения отходов на примере обычной пластиковой бутылки: «Откручиваем крышку, выпускаем воздух, беспощадно все сминаем. Тетрапак – то же самое. Крышку возвращаем на место. Нужен один пакет под сухое вторсырьё. А все сырые органические отходы, остатки еды – отправляете в ведро. И всё. Один пакет – и никаких 12 вёдер не надо».

Начальнику производственно-технического отдела ООО «Спецавтохозяйства» Александру Корюгину чаще приходится работать с подозрительностью ижевчан, которые полагают, что их обманывают: «У всех были сомнения, что эти отходы смешиваются с обычным мусором. Это не так. Приходит одна и та же машина с теми же самыми номерами. Но это разные фракции. И если она по понедельникам ездит, собирает обычный несортированный отход, то по вторникам и четвергам забирает разделенный мусор. Это наш график на сегодняшний день по Ижевску». Так мусор из «сетки» попадает на сортировочную станцию, что находится на полигоне по Нылгинскому тракту. Уже оттуда «полезный мусор» отправляется на переработку.

520 тонн чистоты

Александр Корюгин рассказал, что сейчас Ижевск отбирает отходы, подлежащие переработке, опережающими темпами: «По программе нацпроекта «Экология», которая реализуется в Удмуртской Республике, необходимо отправлять на обработку не менее 7% от всего количества отходов, которые образуются на территории субъекта. Мы обработали 13%. И этот процент всё время будет увеличиваться, потому что у нас впереди еще целый квартал. 520 тонн – это именно полезная фракция, которую мы отсортировали».





Всего в Ижевске должны быть установлены 1100 контейнеров для раздельного сбора отходов. В планах регионального оператора по обращению с отходами – установка таких же «сеток» по всей Удмуртии.