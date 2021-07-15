За последние 30 лет наша страна получила больше свободы, чем могла переварить. Это имело множество различных последствий — позитивных и не очень. Одним из явных плюсов, который в настоящее время активно поддерживается государством, стала возможность работать на себя.

Жизнь самозанятых упростили настолько, что возникает только один вопрос: неужели нельзя было сразу так сделать? Впрочем, до недавнего времени у фрилансеров всех мастей, помимо проблем с налоговой и бухгалтерской отчётностью, была ещё одна сложность: отдельный офис не по карману, а дома мешают работать кот, диван и холодильник.

Сейчас решена и эта проблема, теперь любой человек может в обмен на некоторое количество денежных знаков получить рабочее место с доступом к глобальной сети, бесплатным принтером, кофе и ежедневной уборкой. Это место находится в пространстве, которое называется коворкинг, и их в Ижевске уже не один и даже не два.

При этом некоторые коворкинги даже имеют специализацию: существует пространство бьюти-мастеров и коворкинг для дизайнеров. Более того, есть мнение, что одно новомодное агентство недвижимости по сути представляет собой коворкинг для риэлторов.

Впрочем, мы решили в этом материале написать о более универсальных проектах. Итак, обычно коворкинги, помимо упомянутых wi-fi, столов и стульев, имеют и иные общие черты:

видеонаблюдение. Позволяет выходить из помещения, оставляя свои вещи на столе и не беспокоиться за их сохранность.

Предварительные экскурсии. В любом месте потенциальным резидентам всё покажут и расскажут совершенно бесплатно.

Переговорные комнаты.

Проекторы и флипчарты.

При этом, разумеется, не существует двух одинаковых коворкингов, все они по-своему уникальны, и ощутить атмосферу каждого можно только побывав там. Редакция информационного агентства «Сусанин» посетила некоторые из этих пространств и делится своими впечатлениями.

Библиóтика

Самый первый коворкинг Ижевска когда-то вообще был бесплатным и по своей сути напоминал библиотеку (отсюда и название). Студия «13 этаж», арендовав офис в ТЦ «Сити», оставила часть пространства для гостей. Любой мог прийти и, выбрав книгу по душе (в студии собрана качественная специализированная литература по бизнесу, психологии и дизайну), почитать её за стойкой или сидя на диване.

При этом формировалось и комьюнити — в пространстве проходили лекции и семинары для городских предпринимателей и дизайнеров. Кроме того, на базе коворка по сей день работает клуб предпринимателей «Деловар».

Когда коворкинг оккупировали школьники, был введён кофейный депозит, и лишь спустя годы появилась текущая финансовая модель с оплатой за 4 или 8 часов для гостей, а также месячной оплатой для резидентов. В коворкинге всего 30 рабочих мест и две зоны – для постоянных резидентов и гостей, две переговорные комнаты и кухня.

Но это уже ненадолго.

В скором времени «13 этаж» покинет это помещение, чтобы превратить его в полноценный коворкинг для городских предпринимателей. По словам руководителя студии Сергея Грудцына, пользователи нового пространства будут иметь возможность воспользоваться «Переговорной» и «Скайповой», поваляться на пуфиках и почитать любимые книги организаторов. При этом предприниматель обещает, что в коворкинге по-прежнему будут проходить масштабные конференции, образовательные мероприятия и благотворительные акции.

Новая финансовая модель, помимо гостевой оплаты и резидентства, даёт возможность приобрести абонементы на 1, 7, 14 или 30 дней, которые позволяют ходить не каждый день, а расходовать дни когда удобно и занимать любое свободное место.

Кстати, это единственный коворкинг, где стать постоянным резидентом можно только по приглашению, получить его предлагается, оставив заявку на сайте. По словам руководителя коворкинга, пользователей пространства отбирают с особой тщательностью, организаторы ориентированы на их качество и профессионализм.

Впрочем, при всех своих достоинствах не лишён коворкинг и недостатков. Помимо сложностей с парковкой, которые иногда возникают вокруг ТЦ «Сити», он также имеет ограниченный режим работы: с 10:00 до 20:00 рабочая зона пространства открыта для резидентов, гостевая/кафе — для всех желающих. При этом коворкинг закрывается по выходным, праздникам и на проведение образовательных мероприятий.

Адрес: 2-й этаж ТЦ «Сити» по адресу ул. Холмогорова, 15.

Старт

Совсем молодой и небольшой коворкинг, созданный при Корпорации развития Удмуртии, подкупает своей спартанской простотой и тишиной. Разумеется, это не то, что обычно нужно предпринимателю для развития, но для условного самозанятого мизантропа — лучше и пожелать невозможно. Удобные диваны со стенками и крышей могут примирить даже с наличием других резидентов.

Впрочем, именно для предпринимателей здесь самое место. Уже сейчас резиденты могут получать неограниченные консультации в сфере бизнеса (по юридическим, бухгалтерским, маркетинговым и другим вопросам) и проходить обучение на регулярно устраиваемых в здании корпорации семинарах. По мере роста комьюнити планируется проведение образовательных мероприятий с приглашёнными спикерами по запросу резидентов.

Из дополнительных бонусов: резидентам коворкинга доступны льготные кредиты от УФРП на развитие бизнеса по ставке 5,5 %. Максимальная сумма займа — до 3 млн на срок до одного года.

Кроме того, для начинающих предпринимателей, которые открыли свой бизнес менее одного года назад, самозанятых и социальных предпринимателей, разработан специальный тариф, который позволяет арендовать место вдвое дешевле.

Чай и кофе бесплатны на специальной кухне. Также без дополнительной оплаты доступны принтер, личный шкафчик и 4 часа использования переговорной комнаты в месяц. Скорость интернета по speedtest — в районе 30 Мб/с, что в общем достаточно, чтобы не вызывать дополнительных приступов ненависти к окружающим.

Ещё одна забавная плюшка — каждое рабочее место снабжено персональной меловой доской. Если вдруг понадобится что-то срочно записать, решение есть.

Однако идеал, конечно, недостижим. Не удалось его добиться и здесь.

Очевидным минусом коворкинга является отсутствие зоны для звонков — при общении голосом тут практически негде уединиться (разве что молиться, чтобы кухня оказалась свободна), а потому расслабиться и говорить всё, что хочется, резидент, вероятно, сможет только где-то за пределами здания.

Кроме того, казавшийся верхом дизайнерской мысли диванчик тоже оказался не лишён недостатков. Сидеть с ноутбуком в руках за ним более получаса не слишком удобно, а если поставить компьютер на стол, то посадочное место оказывается непривычно низко. Так что будущему резиденту, пожалуй, стоит выбирать обычное кресло за столом и не пытаться сибаритствовать.

У здания есть собственная парковка, но места на ней бывают далеко не всегда. Впрочем, как правило, даже в этом случае есть шанс найти место в пределах 100 метров от входа.

Ещё одной ложкой дёгтя в «Старте», как и в «Библиóтике», является режим работы. Разумеется, для обычного офисного сотрудника с 8:30 до 20:00 по рабочим дням недели — более чем достаточно. Но для фрилансера или начинающего предпринимателя невозможность оказаться на рабочем месте в выходной день может оказаться критичной.

Адрес: Корпорация развития Удмуртии, ул. Пушкинская, 247а, 1-й этаж.







Names

Театр начинается с вешалки, а коворкинг с парковки. Прямо перед Names действительно есть асфальтированная площадка, но оставить на ней автомобиль можно бесплатно, только если вы в течение дня сходите в кафе, которому она и принадлежит. В противном случае придётся потратить 150 рублей либо искать места поблизости, что, в общем, тот ещё квест.

Хотя, для любителей добираться альтернативным транспортом (велосипед, самокат) или просто бегом, здесь есть душ. Поэтому настоящие хипстеры, наверное, всем довольны.

Дверь открывается магнитным ключом, который выдаётся каждому резиденту, причём коворкинг доступен 24/7. При этом несомненным плюсом ночного пребывания является безлимитное использование переговорных комнат, которые днём бесплатны только 5 часов в месяц и доступны строго по записи, которая осуществляется через собственное приложение на смартфоне.

Если резидент не собирается оставлять в коворкинге свою технику (например, условный дизайнер с монитором в 27 дюймов) и поэтому не имеет необходимости зафиксировать за собой какое-то конкретное место (что стоит дополнительно 5000 рублей), то он может садиться на любое свободное как в закрытых помещениях на четверых, так и в большом опенспейсе.

Кстати, Names тоже подкупает тишиной (хотя, возможно, всё-таки сказывается лето и малое число резидентов), которая достигается в частности при помощи телефонных будок — специальных зон для звонков. Любой желающий провести приватный skype call или телефонный разговор имеет два часа в день, в течение которых может уединиться в небольшом звукоизолированном помещении. Дверь в него открывается магнитным ключом, поэтому время начинает течь с момента открытия двери и длится до выхода из зоны.

Стоит отметить, Names — это немного больше, чем коворкинг. Его создатель постарался, чтобы это место было пропитано философией предпринимательства. Начиная с кирпичей, которые помнят купца Оглоблина, а теперь несут на себе цитаты Аяза Шабутдинова, и заканчивая программой стимулирования активности резидентов. Так, каждое утро понедельника при работе в группах с трекерами каждый участник ставит себе цели на неделю, а каждую пятницу в этих же группах разбирают результаты и награждают лучших, после чего устраивают неформальный нетворкинг в виде бесплатной пицца-пати.

Кстати о еде. В Names для всех резидентов есть бесплатные завтраки, но только в определённое время. По замыслу организаторов это должно стимулировать появление «на рабочем месте» пораньше, а значит и больше успевать в течение дня.

Бесплатных консультаций здесь нет, но есть мастермайнды — мероприятия по четвергам, на которых одни резиденты помогают другим с их проблемами (либо рекламируют свои услуги по решению данных проблем, что ведёт к коллаборации внутри комьюнити). Впрочем, всё описанное, представляющее собой страшный сон любого мизантропа, не является обязательным: можно отказаться от всех групповых мероприятий и спокойно работать в укромном уголке.

Ещё одним плюсом является присутствие Names в других городах России. Ижевские резиденты могут без дополнительной оплаты пользоваться коворкингами в Екатеринбурге и Тюмени.

К минусам, помимо сложностей с парковкой, можно отнести и стоимость, примерно вдвое превышающую среднюю ставку по Ижевску.

Адрес: г. Ижевска, ул. Горького, 88, вход со стороны парковки на втором этаже.







fun(c)

Вообще, первая мысль, когда попадаешь в fun(c): а это точно коворкинг? Собственная огромная парковка, три этажа, фитнес-зал, кафетерий — больше похоже на крупную компанию. В этом смысле он, пожалуй, ближе всего к московскому SOK’у, где система коворкингов достигла такого размаха, что в них переезжают подразделения банков и других крупных компаний.

В некоторых деталях fun(c) похож на Names и любой другой современный коворкинг: магнитные ключи, возможность выбора рабочего места в закрытом офисе или опенспейсе, акустические будки для уединённых звонков, общие мероприятия для резидентов (от развлекательных до образовательных).

Но есть и отличия. Помимо уже упомянутых фитнес-зала и собственной парковки, здесь есть игровая, конференц-зал, а также более широкий выбор типов рабочих мест. Помимо стандартных стола и стула, в «Фанке» также доступны амфитеатр, барная стойка и закрытые диванчики, больше похожие на купе поезда.

Режим работы здесь тоже особенный. В fun(c) двери открываются 7 дней в неделю, но только с 8:00 до 24:00, хотя по запросу возможно и остаться на ночь.

Есть у fun(c) и ещё один «недостаток» — его местоположение. Причём это слово намеренно взято в кавычки, потому что тут скорее психологический момент: всё то, что находится на другом берегу реки и пруда воспринимается некоторыми ижевчанами как другая часть города. Хотя от собора Александра Невского до коворкинга, находящегося на проезде Дерябина, меньше пяти минут на машине.

Как бы то ни было, fun(c) дал понять, что тишина — это момент, объединяющий все коворкинги, как бесплатный кофе, вай-фай и доступ к принтеру.

Кстати, здесь это достигается проще, чем где бы то ни было, за счёт возможности безлимитного использования 17 переговорных комнат и 10 акустических будок для резидентов.

fun(c), кстати, тоже присутствует не только в Ижевске. Коворкинг также открыт в Казани, и ведутся переговоры в нескольких других городах.

Адрес: проезд им. Дерябина, ¾.

Вместо эпилога

Стоит признать, что культура коворкингов пока не дошла до Ижевска в полной мере. Вряд ли кто-то из руководителей крупных местных компаний готов всерьёз задуматься над возможностью пересадить разросшееся подразделение в такое пространство вместо того, чтобы заниматься поиском и ремонтом новых помещений для аренды или покупки.

Хотя, разумеется, есть ещё и вопрос экономической целесообразности. Путь коворкингов, как возможность мгновенно развернуть требуемое количество рабочих мест, больше подходит для выполнения конкретных проектов, имеющих определённые сроки и потребность в человеческих ресурсах. По смыслу это близко к IT компаниям, но в Ижевске они предпочитают иметь собственные пространства.

Поэтому пока что городские коворкинги преимущественно занимают фрилансеры или начинающие предприниматели. Причём с этой точки зрения весьма удачно, что в Ижевске эти пространства очень разные.

Ведь каждый человек — это уникальный набор воспоминаний, привязанностей и прочих элементов, которые в конечном счёте влияют на совершаемый выбор. Точнее даже не так. Они предопределяют его, и всё, что остаётся — это только иллюзия выбора. Поэтому, оказавшись в одном из коворкингов, вы вполне можете ощутить что-то сродни произнесённому Ханом Соло «Мы дома, Чуи».

Библиóтика* Старт Names fun(c) Гостевой день 490 550 700 500 Резидент на месяц 8900** 4000*** 14900 7500 Фиксированный стол на месяц 13000 8000 19900 8500

* - указаны тарифы, которые начнут действовать после реконструкции

** - указана сумма за абонемент на 30 дней, неиспользованные дни не учитываются

*** - указан тариф, который предоставляется только предпринимателям, зарегистрированным до 1 года, социальным предприятиям и «самозанятым», оформленным на территории Удмуртии