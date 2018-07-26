Так, с появлением интернета зародился и вебкам-моделинг. Сегодня это активно развивающийся бизнес, который привлекает всё больше молодых, красивых и общительных девушек и парней. Что это и для кого, рассказали ижевчане, прошедшие через это.



Вебкам-моделинг – это способ заработка через видеочат в студиях или на дому. Модели общаются с незнакомцами, флиртуют, обнажаются и даже исполняют интимные «прихоти». Со временем, у каждого появляется своя «база» постоянных клиентов, которые приносят хороший доход.

Аноним

Попробовать себя вебкам-моделью мне предложила подруга, которая работала на тот момент в студии, где сейчас работаю и я.

Когда я решила заняться этим, то толком не знала, что это, и просто пришла в поисках денег. Я понимала, что получу за это неплохой доход.

Моё собеседование прошло на «отлично». Разговаривала со мной администратор. Общение было комфортным, хотя изначально я представляла себе всё иначе. Я ожидала, что на меня будут давить и требовать каких-то специфичных действий, но всё оказалось не так.

На самом деле, когда я пришла в студию, у меня не было особых навыков, в особенности знания иностранных языков, а печатаю я до сих пор очень медленно.

В работе вебкам-модели внешность играет не такую большую роль, как характер, в особенности харизма и умение налаживать контакт с людьми. Вообще, самое главное - это желание совершенствоваться, так как люди, с которыми я общаюсь, приходят в основном ради моих эмоций и интересного общения, а не ради красивой картинки.

Самый большой страх для этой индустрии - это страх осуждения обществом. К счастью, я его переборола, так как поняла, что мне нравится, чем я занимаюсь, и не вижу смысла отказываться от этого из-за чьих бы то ни было предрассудков. Общественные нормы непостоянны. Хотя неприятие обществом – один из минусов моей работы.

На самом деле, общаться приходится с самыми разными людьми. Те, которых я встречаю на сайтах, - самые обычные, с такой же жизнью, как у всех. В любом случае, я всегда имею право отказаться делать то, что мне не хочется, и обсуждать то, что мне не нравится.

Как и в реальной жизни общение строится на взаимной симпатии и интересах. У меня много постоянных собеседников, и мы уже давно хорошие друзья. Мы всегда рады видеть друг друга, наше общение построено на уважении и доверии. Наше общение может варьироваться от простых бытовых тем до серьезных и глобальных дискуссий.

Длительность приватных сессий зависит от меня. Большинство посетителей сайтов - это люди, с которыми надо самой проявлять инициативу, так как они устали после тяжелого рабочего дня, и меньше всего им хочется что-либо решать. Мне не «приходится» что-то делать, но я всегда открыта для экспериментов. На самом деле, многое зависит от моего желания и настроения.

В этой работе я вижу больше плюсов: это и высокая зарплата, и интересные знакомства с людьми по всему миру, и приятный дружелюбный коллектив. Мой заработок зависит от стараний и желания развиваться. Тут, как говорится, как работал, столько и получил. И все условия у нас для этого есть.





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Марк

Об этой профессии я услышал ещё в подростковом возрасте, в 14 лет. Меня это притягивало, я бы сразу пошёл туда, но там сугубо с 18 лет, поскольку это видеочат, основанный на сексуальном подтексте.

Все привыкли говорить, что это лёгкие деньги. По сути, так оно и есть. Но всё равно необходимо тратить моральные и физические силы. В целом это довольно-таки тяжело.

В Ижевске вебкам-моделинг развит достаточно хорошо, где-то на уровне Питера и Москвы. У нас много вебкам-студий — мест, где работают модели. Я знаю пять или шесть. Моделей обеспечивают оборудованием, техникой, инвентарём. Моделей учат, как вести себя перед камерой и как общаться с клиентами. Две из этих студий более развиты: моя и ещё одна, которая несколько выше уровнем, потому что уже давно на рынке.

В целом в студии работает человек 20, включая пару администраторов. Они работают посменно: утро, день, ночь. Так же работают и модели: утренняя смена с 07:00 до 15:00, дневная смена с 15:00 до 22:00, ночная — с 22:00 до 6:00.

В основном у нас работают молоденькие модели, от 18 до 23 лет. Бывают и постарше. Недавно приходили две женщины: одной 32, другой 34. Но это довольно редко бывает. Мальчики и девочки работают наравне, но вторым намного легче. Парням сложнее имитировать на камеру, в отличие от девушек.

Что меня привлекает в этой профессии? Во-первых, это общение с иностранцами. Модели из Ижевска работают на зарубежных сайтах, у них ставится блок для России, Белоруссии, Украины и других стран, которые они захотят. Это беседа, благодаря которой ты учишь английский. Там довольно много хороших ребят, с которыми можно просто поговорить даже не на сексуальные темы. И общение с этими людьми доставляет сильное удовольствие.

Некоторые получают и физическое удовлетворение, им нравится, что на них кто-то смотрит. Многие модели повышают этим свою самооценку. А бывает, что и занижают. Есть люди, которые могут тебя унижать — «ты жирный, урод». Но модели это не воспринимают, потому что там много людей, которые тебя любят и фанатеют. Они готовы тебя лайкать и фолловить где угодно. Но давать свои контактные данные нельзя, это карается штрафом и баном. Однако и в этом правиле есть какие-то «дыры». Можно спокойно с кем-то обменяться контактами. Многие модели таким образом пытаются перейти на «индивидуальную работу». Дело в том, что сайт забирает примерно 70% от заработка, студия забирает половину оставшегося. В итоге модель получает 15% от потраченных посетителем сайта денег. Поэтому модели находят людей, которые в них сильно заинтересованы. И уже ведут для них шоу по «Скайпу», «Ватсапу», «Вайберу» и прочим штукам. А клиент отсылает деньги на электронные кошельки. Это уже не столько работа. Ты находишь человека, который готов в тебя вкладываться и прочее.

Пока что в этой сфере мне довольно-таки комфортно. Я работаю в студии, но сейчас переезжаю на дом. В меня вложился мой «постоянник», то есть человек, который, грубо говоря, боготворит меня и готов давать любые деньги за то, что мы общаемся. Работа дома позволит не делить заработок со студией.

Стоит сказать, что топовые вебкам-модели зарабатывают большие деньги не на секс-шоу, а просто на разговорах. Находят контакт с людьми, благодаря своей обаятельности и очаровательности, не показывая интимные части тела.

Благодаря работе, у меня поменялся темперамент, я стал более открытым для людей. И я очень рад, что у меня есть «постоянники», которые в меня вкладываются. Могу работать дальше, развивать себя. Очень нравится тема с обучением иностранному языку. Разговорный английский повышается со временем. Конечно, в студиях есть переводчики, некоторые сайты сами переводят. Но этот перевод дословный, и некоторые модели с нулевым знанием языка обычно вытягивают не на разговорах, а на секс-шоу. Некоторых моделей попросят что-нибудь сделать, они ответят «Да» и просто продолжат делать что-то другое. Тем самым они отталкивают клиентов и не получают должного заработка.

Вообще, многие модели становятся богатыми людьми, переезжая в другие страны. Самая популярная вебкам-страна — Румыния. Там живут самые топовые модели. У них целые здания с крутыми моделями, в них хорошо вкладываются агентства. Например, модели «среднего класса» получают около 1 тыс. долларов в неделю. А есть модели-миллионники, делающие по 100 тыс. долларов. В обычных студиях модели зарабатывают около 200 долларов в неделю, это около 12 тыс. рублей. Если бы не тот самый вычет студии, модель получала бы все 24 тыс. Лично я получаю около 15 тыс. в неделю. Работаю в среднем по 6-8 часов пять дней в неделю. Заработок всегда варьируется, бывают дни, когда не заработаешь ни цента.

Изначально модели сидят во фри-шоу, бесплатном чате, где на тебя смотрит ряд людей. Если ты нравишься, то человек берёт тебя в приватное шоу, где обговаривает, что ты можешь делать, и что они сами хотят увидеть. Всегда можно отказаться от этого. Можно даже не раздеваться, но от этого упадёт заработок, поскольку вебкам основан на сексуальных потребностях. Но чаще всего по ту сторону экрана попадаются извращенцы, которые пишут тебе несуразные вещи. Могут даже не здороваться, а сразу открывать приватное шоу.

Есть и такие несуразные шоу, когда тебя, например, тебя просят задрать нос, покрутиться вокруг себя, сделать кувырок. Какое-то посмешище, но многие это делают, потому что приватно и никто об этом не узнает. Есть очень много фетишистов… на всё: на руки, ноги, глаза. Был человек, который просил показать меня зубы. Просто открыть рот и показать, что у меня во рту. И да, я показал. Не думаю, что это что-то стрёмное. Он очень любил ролевую игру в стоматолога и говорил: «Давай подлечим этот зубик, тот зубик…»; и я такой: «Да-а-а». Вообще, очень часто в приватах бывают ролевые игры в доктора-пациента. И многие модели специально носят с собой синенькие перчатки. Некоторые в реальной жизни работают врачами и носят с собой свою униформу. Был мальчик, который работал пожарным, так он тоже сидел перед камерой в своей рабочей форме.

В принципе, в вебкаме-моделинге нет какой-то явной социальной градации среди сотрудников. Есть те, кто даже школу не закончил, и уже с образованием есть. Это не важно вообще. Главное, быть нетоксичным человеком для студии. Нужно поддерживать дружескую атмосферу. Если человек неприятен, то его «сливают». В топовых студиях модели, которая плохо зарабатывает, сокращают смену, а если и после этого всё равно не приносит прибыль — она просто вылетает.

В моей студии обычно пытаются вытянуть модель, которая плохо зарабатывает. Администраторы рассказывают и советуют, как вести себя перед камерой, как привлечь внимание, как раскрутиться.

В принципе, у каждой модели есть шанс найти тех клиентов, которым он или она понравится. Без разницы, как ты выглядишь — пухленький или худенький — на каждого есть спрос. Сами клиенты, конечно, рассказывают о себе: где живут, где работают. Но они также могут легко наврать и преувеличить. Поэтому нельзя уверенно сказать об образе жизни или социальной роли клиентов.

У меня есть «постоянник», с которым хорошо общаюсь. Он уже на уровне друга, наверное. С ним приятно общаться. Могу поговорить о своих проблемах и о его.

На самом деле, в этот бизнес берут почти всех, серьёзно. Нужно просто найти студию. Есть топовые, в которых есть какой-то отбор, а есть поменьше — берут почти всех. В моделей вкладываются, делают фото- и видео-сессии. Если модель понимает, что это её, то продолжает работать.

Некоторые модели работают в парах: мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, мальчик с девочкой. Они зарабатывают больше, потому что у них меньше конкуренции, особенно в ЛГБТ-парах. У соло-моделей конкуренция раз в 10-20 больше. А так чаще всего спрос идёт на накачанных мальчиков.

И да, я всем доволен. Мне приятно находиться в этой атмосфере. Студия уже как семья. Люди там поддерживают друг друга. В перерывах очень приятно поговорить с некоторыми людьми. Ты можешь найти себе много друзей. Потому что в целом они примерно такого же возрастного диапазона и со схожими интересами.

В дальнейшем я собираюсь пойти на высшее образование. Не знаю, какое именно, пока в раздумьях. Но точно не по специальности в техникуме. Сейчас вебкам — мой основной заработок, думаю, что поработаю ещё года два-три.

А в пенсию России я не верю. Не уверен, что вообще доживу до такого возраста.

Мои родные не знают о моей работе, пока я не готов им рассказать. У нас в студии есть мальчик, чьи родители в курсе. И была ещё женщина возрастом где-то за 30 лет. Однажды была эротическая фотосессия для сайта, и она привела свою дочку, чтобы она подсказала — как лучше встать для фото.

Если ты не беспокоишься, что тебя осудят рандомные люди, ничего в этой работе страшного нет.





Вова

Я сейчас учусь в вузе и работаю в сфере моды. Вебкам пришёл в мою жизнь, когда мне было почти 19 лет. На тот момент я ещё учился в техникуме. Начал там работать внезапно, когда был на четвёртом месяце поиска работы и уже не было каких-то надежд, что найду что-то хорошее.

Как правило, в этот бизнес приходят, если тебе напрямую написал администратор и пригласил на собеседование. Но они не говорят конкретно о сфере, а что-нибудь типа колл-центра.

У меня это было странно, не знаю, как хватило смелости. Место нахождения студии — район города так себе. Откликнулся на «модельное агентство»: фотографии для каталогов, тебе за это платят. Во-первых, я не мог найти место, никакой вывески. Звонил и отвечал то мужской голос, то женский. Это оказалось подвальное помещение с раздолбанной дверью, но внутри всё оказалось настолько лакшери: евроремонт, хорошая техника.

На собеседовании мне не говорили конкретно, чем придется заниматься. Просто сказали: «Нужно общаться с иностранцами, которым очень одиноко, и ты можешь делать там что угодно». Подумал, что это прикольно, новая сфера деятельности — можно попробовать. Многие сливаются после двух-трёх смен. Я продержался довольно долго. На тот момент это был единственный способ заработка для меня. Не знаю, что держало там. Просто было забавно, что занимаюсь такой ерундой и никто об этом ничего не подозревает. Чувство иронии для самого себя. Будто бы ты — супермен, которого никто не знает в реальной жизни.

Мне не то чтобы нравилось этим заниматься. Но ты мог прийти, включить камеру и понять, что на тебя сейчас смотрят несколько сотен человек. И не просто так, а потому что ты им нравишься, тебе шлют нехилое количество комплиментов, да ещё и платят за это. Многим такое нравится.

К концу работы в вебкаме понял, что для меня это не лучшее место, потому что там нет какого-то развития. Ты приходишь и просто оголяешь части тела перед камерой, или придумываешь какие-то дурацкие истории для «мемберов» (участников – Прим.ред). Просто чувствуешь себя пустым человеком, который строит из себя непонятно кого. Мысли обо всём этом не давали мне покоя.

Родителям я сказал, что работаю в психологическом центре, где общаюсь с людьми, когда им плохо, старюсь помочь. Объяснил, что это не только в России. Родители часто говорили: «А, он опять пошёл с иностранцами общаться», — это было классно.

Это такая сфера деятельности, которая тебя разрушает. Делает из тебя губку для впитывания денег. Тебе много приходится врать, придумывать ситуации типа, что у тебя умерла собака, или вообще нет денег и очень плохо. Всеми способами пытаешься раскрутить иностранцев, которые тебя жалеют и платят. Для меня это было не то, чем хотелось заниматься. Не жалею, что ушёл оттуда. Многим реально сложно уйти из-за чувства комфорта и постоянных комплиментов из сети.

На самом деле в этой сфере работает нереальное количество людей. Даже для Ижевска. Когда я только начал работать, то думал, что у нас только пара студий в городе. На самом деле, их по пальцам не сосчитать, и в каждой работает минимум сотня человек. Находятся студии в таких непримечательных местах, как бывшая парикмахерская, фитнес-зал, просто подвальное помещение. На абсолютно видимых всем местах, но никто не подозревает, что творится за стенами этого заведения.

На самом деле, люди даже после ухода чувствуют себя спокойно потому, что могут туда вернуться. У тебя остаются замороженные аккаунты на этих сайтах. Можно написать администраторам и вернуться.

На данный момент возвращаться не хочу. Потому что от этого всё равно испытываешь какое-то чувство стыда и дискомфорта. Там работает очень много людей. Сейчас об этой индустрии знают практически все, кто вертится в среде старшеклассников и прочих «модненьких» людей. Даже уже не стрёмно говорить, что ты работаешь в вебкаме.





Pixabay

Благодаря этой работе я научился не спать всю ночь, стал более выносливым. Научился относиться проще к каким-то вещам. Когда приходишь на эту работу, проводишь некий самоанализ. Внутри рождается абсолютно новый характер. И рождаться он может практически после каждой ночной смены. Потому что ты сидишь перед экраном наедине с собой. Конечно, по ту сторону — куча мемберов, но для тебя это абсолютно «неживые» люди. Ты их не видишь, только сообщения «Какая у тебя классная задница». И в этот момент ты понимаешь, что занимаешься какой-то ерундой для того, чтобы оплатить кредит за «Айфон».

Я не чувствую никакого отвращения к себе. Не чувствую, что это было зря. Это просто было. У многих отношение к вебкаму, как к вредным привычкам. Есть люди, которые не курят и видят курящего рядом: «Чувак, ты отвратителен, потому что ты куришь». А есть те, кто курит и им от этого кайфово. Если ты работаешь в вебкаме, то чувство отвращения у тебя появляется только в первую неделю. Потом ты привыкаешь и не чувствуешь никакого стыда, если только рядом кто-то осуждает такую работу. Но слушая каждого, не останешься самим собой.

Примечание: мнение респондентов может не совпадать с точкой зрения редакции.